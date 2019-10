00:34 Uhr

Fair-Trade: 2200 Althandys gesammelt

Erlös recycelter Metalle wird für soziale Zwecke verwendet

Die Fair-Trade-Städte in Nordschwaben haben in nur zwei Monaten mehr als 2200 Althandys gesammelt. Damit haben sie die sogenannte „Handychallenge Schwaben“ gewonnen. Die Aufgabenstellung lautete, von Anfang Juni bis Ende Juli 1600 Handys zu sammeln und dem Recyclingkreislauf zuzuführen. Zu den Fair-Trade-Städten gehörten unter anderem Aichach und Pöttmes. Allein in Pöttmes kamen 128 Handys zusammen.

Insgesamt konnten mehrere Kilogramm Kupfer sowie kleinere Mengen Silber und Gold recycelt werden. Der Erlös wird einer Mitteilung zufolge für Bildungsangebote in Liberia, El Salvador und Bayern verwendet. Der Wettbewerb war von der Eine-Welt-Promotorin der Region (Nord-) Schwaben und den Fair-Trade-Städten initiiert worden. Die Handyaktion Bayern wird durch Mission Eine Welt und dem Eine-Welt-Netzwerk Bayern koordiniert. (AN)

