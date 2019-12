vor 41 Min.

„Faire“ Bälle für faire Spiele

Schulen und Vereine erhalten in Aichach Bälle zum Testen

Viele Sportler wissen kaum, dass die meisten Bälle, mit denen sie spielen, von Menschen unter unwürdigen Bedingungen von Hand produziert werden. Doch es gibt auch „faire“ Bälle. Die spielen jetzt in Aichach eine Rolle.

Zwölfstündige Arbeitstage an bis zu sieben Wochentagen sind keine Seltenheit für „Ball-Näher“. Selbst Kinder werden laut einer Mitteilung zur Aufbesserung des Familieneinkommens herangezogen. Näher fertigen einen Ball mit 700 Stichen und erhalten dafür einen Lohn von 50 Cent. Das Fairtrade-Siegel sichert den Menschen bessere Arbeitsbedingungen. Was in den städtischen Bildungseinrichtungen in München bereits Standard ist, könnte auch in Aichach Schule machen: Die Schüler spielen im Sportunterricht mit fair produzierten Bällen.

In den nächsten Tagen in Aichach werden alle Schulen und Vereine im Stadtgebiet Aichach mit einem Fußball und/oder einem Handball zum Ausprobieren ausgestattet. Die Fußbälle tragen das Logo der Fairtrade-Stadt Aichach und das Motto „Wir spielen fair!“ Als erste Schule erhielten die Beruflichen Schulen im Wittelsbacher Land zwei Bälle von Vertretern der lokalen Steuerungsgruppe der Faitrade-Stadt Aichach überreicht, die Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg dankend entgegennahm. An ihrer Schule befindet sich in der Pausenhalle zudem ein Fair-o-mat, der die Schüler rund um die Uhr mit fair produzierten Snacks versorgt. Religionslehrer Robert Stuhler kümmert sich darum, dass die Fächer im Automat stets gut bestückt sind. (AN)