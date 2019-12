vor 47 Min.

Falsch im Kreisverkehr unterwegs: Zeuge stoppt verwirrte Rentnerin

Eine 90-Jährige fuhr am Donnerstagabend falsch herum in den Kreisverkehr und fuhr auch ansonsten auffällig. Ein Zeuge konnte Schlimmeres verhindern.

Dank des Eingreifens eines Zeugen wurde am Donnerstag gegen 18.15 Uhr Schlimmeres verhindert. Der Zeuge bekam mit, wie eine 90-jährige Nissan-Fahrerin zunächst von der Tankstelle an der Augsburger Straße in Richtung B300 fuhr und dabei ständig auf die Gegenfahrbahn geriet.

Verwirrte Frau fährt falsch in Kreisverkehr

In den Kreisverkehr an der Tränkmühle bog sie laut Polizei nach links ein und befuhr ihn entgegen der Fahrtrichtung. Der Zeuge stoppte die Fahrerin und verständigte die Polizei. Die stark verwirrte Frau wurde von den Beamten nach Hause zu ihren Angehörigen gebracht. (AN)

