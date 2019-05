07:05 Uhr

Falschaussage? Frau wirft Lebensgefährte Kindesmisshandlung vor

Eine 56-Jährige wirft ihrem Ex-Partner erst vor, ihre Kinder misshandelt zu haben. Dann widerruft sie alles. Die Hintergründe und wie es jetzt weitergeht.

Von Gerlinde Drexler

Die Stieftochter an den Haaren und den -sohn an den Ohren gezogen haben, soll der frühere Lebensgefährte einer 56-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis. Das behauptete sie zumindest im März 2018 in einem Schreiben an die Polizei. Kurz darauf widerrief sie alles. Zusammen mit einer früheren Freundin und ihrem 18-jährigen Sohn saß die 56-Jährige kürzlich auf der Anklagebank vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach. Es ging um den Vorwurf der falschen Verdächtigung und der Anstiftung zur falschen Verdächtigung.

Die Beziehung zwischen der Angeklagten und ihrem Lebensgefährten scheint kompliziert gewesen zu sein. Häusliche Gewalt war scheinbar auch ein Thema, weshalb die 56-Jährige die Beziehung 2014 auch beendete. Der Lebensgefährte blieb allerdings in einem Teil des Hauses wohnen. Glaubt man der Angeklagten, dann war das der Grund, weshalb sie ihn nun in einem Schreiben an die Polizei beschuldigte, gegenüber ihren Kindern gewalttätig geworden zu sein.

Zu hysterisch: Aussage der 56-Jährigen kann nicht aufgenommen werden

In dem Brief heißt es unter anderem, dass der Ex-Lebensgefährte die 10-jährige Tochter an den Haaren an der Wand hochgezogen habe. Aus Angst vor ihm habe die 56-Jährige nie etwas gesagt und sei auch nie beim Arzt gewesen, heißt es weiter. Das bestätigte auch ihr heute 18-jähriger Sohn gegenüber der Polizei. Das Verfahren gegen ihn wegen falscher Verdächtigung stellte die Jugendrichterin im Hinblick auf eine Verurteilung des Schülers im Februar jedoch ein.

Aufgesetzt hat das Schreiben an die Polizei eine 29-jährige aus dem nördlichen Landkreis, mit der die Angeklagte früher befreundet war. „Wir hatten damals engen Kontakt“, sagte die 29-Jährige aus. Hatte die Angeklagte Stress mit ihrem Ex-Lebensgefährten, weinte sie sich bei ihr aus. So auch im März 2018. Völlig aufgelöst sei die Angeklagte damals zu ihr gekommen. Zu aufgelöst, um bei der Polizei eine Aussage zu machen. Das bestätigte der Polizeibeamte: „Die Vernehmung konnte nicht durchgeführt werden, weil sie hysterisch war und weinte.“ Er schlug den Frauen deshalb vor, es schriftlich zu formulieren. Die 29-Jährige, die das Schreiben aufsetzte, sagte vor Gericht aus: „Letztlich habe ich nur niedergeschrieben, was mir von ihr gesagt wurde.“ Sie muss sich wegen falscher Verdächtigung verantworten und sitzt neben der 56-Jährigen auf der Anklagebank. Die behauptete nun vor Gericht, dass das Schreiben an die Polizei die Idee der 29-Jährigen war. „Sie hat vorgeschlagen, mir zu helfen, dass mein Ex-Lebensgefährte aus dem Haus kommt.“

Verdacht der Falschaussage: Verhandlung wird fortgesetzt

Die Beamten reagierten sofort, als sie lasen, dass der Ex-Lebensgefährte in letzter Zeit gerne mit der Zehnjährigen alleine sein möchte. Vor allem, weil Recherchen ergaben, dass er wegen sexuellen Missbrauch von Kindern schon verurteilt worden war. Die Polizei verständigte das Jugendamt. Eine Überprüfung habe in dieser Richtung jedoch nichts ergeben, so der Beamte.

Laut Aussage der 56-Jährigen unterschrieb sie das Schreiben blanko, kannte nur einen Teil des Inhalts. In Wahrheit hätte es nach dem Ende der Beziehung keine Gewalt mehr gegeben, sagte sie. Auch in einer E-Mail an die Polizei gibt sie an, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen würden. Vor Gericht relativierte sie dies dann wieder. Er hätte die Kinder schon an den Haaren und den Ohren gezogen. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Jugendrichterin Grosse will dann Familienmitglieder hören, die beim Verfassen des Schreibens dabei gewesen sein sollen.

