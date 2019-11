16:00 Uhr

Falsche Polizisten: Betrugsmasche geht in der Region um

Betrüger geben sich aktuell am Telefon für Polizisten aus und versuchen, Bürger aus dem Wittelsbacher Land reinzulegen. Darauf sollten Sie achten.

Falsche Polizisten, die in Affing und Aichach anrufen. Falsche Polizisten am Telefon im Raum Friedberg und falsche Polizisten, die in und um Schrobenhausen am Hörer sind – eine Betrugsmasche zieht Kreise inder ganzen Region.

Gestern meldet die Aichacher Polizei, dass bei drei Bürgern aus Affing und einem Aichacher solche Anrufe von Betrügern eingingen, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Bei zwei Anrufen sei die Absicht sofort erkannt und das Gespräch beendet worden. Bei zwei der Anrufe sei noch die Rede auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft des Angerufenen gekommen, bevor die Gespräche von den Angerufenen beendet wurden. Zu Forderungen sei es in keinem der Fälle gekommen, berichtet die Polizei.

Polizei ruft an: Das ist die Masche der Betrüger

Die Masche: Der Anrufer gibt sich als Polizist aus und täuscht Ermittlungen vor. Im weiteren Verlauf wird versucht, die angerufenen Personen zur Herausgabe von Bargeld und Sachwerten zu bewegen. Die Polizei warnt eindringlich und verweist darauf, dass die telefonischen Aufforderungen zur Herausgabe von Bargeld niemals Gegenstand von echten Polizeiermittlungen sind. Die Polizei bittet, gefährdete Personen im Bekannten- und Verwandtenkreis für solche Anrufe zu sensibilisieren. Schon zu Beginn der Woche meldeten allein im Raum Friedberg 15 Bürger solche Vorfälle bei der Polizei. Allerdings ist davon auszugehen, dass es noch mehr Betroffene gibt, denn nicht jeder meldet das bei einer Inspektion. (cli)

