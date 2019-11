vor 7 Min.

Faltermeier ist in Affing ein Mann für den Übergang

Die Mühlhausener wollen, dass Gerhard Faltermeier Bürgermeister in Affing wird. Doch er kann im Fall seiner Wahl nur eine Periode lang amtieren.

Von Carmen Jung

Jetzt steht er also offiziell im Ring: Gerhard Faltermeier fordert in Affing Amtsinhaber Markus Winklhofer heraus. Die Nominierung in Mühlhausen bewies, dass Faltermeier enormen Rückhalt hat – trotz seiner 63 Jahre. Denn allein wegen seines Alters kann er nur ein Mann des Übergangs werden. Trotzdem ist Faltermeier ein sehr ernst zu nehmender Bewerber. Wer ihn kennt, kann sicher sein: Er wird im Fall seiner Wahl nicht sechs Jahre absitzen; er will zeigen, dass er’s besser kann als Winklhofer. Vom einstigen Befürworter ist er schon lange zu dessen größtem Kritiker geworden.

Was die Kandidatur von Rudi Fuchs in Affing bedeutet

Motiviert ist nicht nur der Kandidat. Motiviert sind auch viele Menschen. Das zeigt das große Interesse der Besucher. Das zeigt auch die beachtenswerte Gemeinderatsliste. Sie weist ein breites Spektrum auf. Immerhin sechs Frauen treten an; sechs Kandidaten sind unter 40 Jahre. Und es ist ein echter Kracher dabei: Rudi Fuchs. Dass der frühere Affinger Bürgermeister als Gemeinderat kandidiert, zeigt, wie sehr ihn die Gemeindepolitik nach wie vor berührt. Wie Fuchs indes seine Kandidatur begründet, ist ein reines Abstrafen seines Amtsnachfolgers Winklhofer. Das ist das eine. Das andere ist: Am Freitag zeigte sich, dass Fuchs nach wie vor polarisiert. So kehrt in Affing keine Ruhe ein. Es ist zu befürchten, dass Fuchs – ungeachtet seiner zweifellos vorhandenen fachlichen Kompetenzen – mit seiner Kandidatur der Gemeinde keinen guten Dienst erweist.

