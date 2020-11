12:00 Uhr

Familien haben eine Anlaufstelle im Familienstützpunkt Pöttmes

Der Familienstützpunkt in Pöttmes ist für neun Gemeinden im Landkreisnorden zuständig und nun wieder erreichbar. Welches Angebot Familien dort erwartet.

In Pöttmes ist jetzt der Familienstützpunkt Nord wieder besetzt. Der Stützpunkt, dessen Träger das evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg ist, will Kontakt- und Anlaufstelle für alle Familien sein.

Die Mitarbeiterinnen stehen Familien für persönliche Beratung auch jetzt während der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zur Verfügung. Zu den unterschiedlichsten Themen und Fragen wollen sie Netzwerke anbieten, Projekte ins Leben rufen oder Fortbildungsabende organisieren. Sie sind Ansprechpartner für Familien, Alleinerziehende, Jugendliche, Großeltern, Fachkräfte und sonstige Interessierte. Der Familienstützpunkt Nord ist zuständig für die Gemeinden Pöttmes, Inchenhofen, Hollenbach, Affing, Baar, Petersdorf, Aindling, Todtenweis und Rehling.

Der Familienstützpunkt in Pöttmes sammelt Päcken für Kinder in Not

Aktuell ruft der Familienstützpunkt dazu auf, sich an der Aktion „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganistion Humedica aus Kaufbeuren zu beteiligen, und sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Humedica bringt diese Päckchen zu Kindern aus acht Ländern in Südost- und Osteuropa. „Die Aktion ,Geschenk mit Herz' ist eine wunderbare Gelegenheit, etwas zurückzugeben“, sagen Angela Hammerl und Silvia Hradetzky vom Familienstützpunkt. Es gibt auch die Möglichkeit, für eine Spende in Höhe von 20 Euro von Humedica ein Päckchen packen zu lassen.

Der Familienstützpunkt ist im Rathaus Pöttmes, Marktplatz 18, gegenüber des Bürgerbüros, zu finden. Telefonisch erreichbar ist er unter der Telefonnummer 08253/9998360 oder Handy 0170/8324317. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen