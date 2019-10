vor 48 Min.

Fast 1000 Blumensamentütchen verteilt

Natur- und Umweltschutzbeirat Aichach mit Wila zufrieden. Wettbewerb auf der Kippe

„ Aichach blüht“ heißt es nicht nur bei der Stadt Aichach, die mit einem neuen Pflanzkonzept bunter werden will. Auch der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt will Aichach aufblühen lassen: Auf der Leistungs- und Verkaufsschau Wila im April hat der Beirat an seinem Stand fast 1000 Tütchen mit Blumensamen verteilt, berichtete die Vorsitzende und Umweltreferentin im Stadtrat, Michaela Böck, in der jüngsten Sitzung.

Ihre Bilanz zur Wila-Teilnahme fiel durchweg positiv aus, wie sie auf AN-Anfrage berichtet: „Das war eine gute Geschichte.“ Fast 400 Besucher haben laut Böck an der Tombola des Beirats teilgenommen. 20 Preise gab es zu gewinnen: von Büchern über Nistkästen bis hin zum Hauptpreis, einer Saisonkarte für das Freibad.

Fast 1000 Samentütchen hat der Beirat mit der Stadt, dem Landschaftspflegeverband (LPV) und der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt unter die Leute gebracht. Wie viele davon auch wirklich ausgesät wurden, wisse man natürlich nicht, so Böck. Die restlichen Samentütchen werden über den LPV für weitere Projekte verwendet. So hat zum Beispiel die Geschwister-Scholl-Mittelschule im Mai eine Blumenwiese als Bienenweide angelegt (wir berichteten). Gut angekommen ist laut Böck auch der Besuch eines Biberberaters am Stand, der über diese Tiere aufklärte und auch darüber sprach, wie man sich mit ihnen arrangieren kann.

Thema in der Sitzung war auch der Wettbewerb „Mehr Grün“, den der Beirat heuer wieder ausgeschrieben hatte. Der Preis soll die schönsten Begrünungen von Höfen, Vorgärten und Außenanlagen belohnen. Wie Böck berichtet, gab es allerdings so gut wie keine Resonanz. Im nächsten Jahr will der Beirat überlegen, ob und wenn ja, in welcher Form der Wettbewerb wieder veranstaltet wird.

Hauptthema der Sitzung war ein Vortrag von Richard Brandner vom Bauamt der Stadt, zu dem sich auch die Aichacher Ortsgruppe im Bund Naturschutz im Sitzungssaal einfand. Er sprach über die Baumpflege und das 2016 vom Stadtrat beschlossene Baumkataster der Stadt Aichach. Dabei ging es laut Michaela Böck darum, was die Stadt alles unternimmt, um die Bäume auf öffentlichem Grund im Stadtgebiet zu pflegen und zu erhalten. Gleichzeitig muss die Verkehrssicherheit gewährleistet sein. Die Bäume werden deshalb je nach Zustand regelmäßig kontrolliert. Noch sind aber nicht alle Bäume erfasst. (AN)

Themen folgen