vor 5 Min.

Fast 43 Jahre bei der Polizei

Nach beinahe 43 Dienstjahren wurde Polizeihauptkommissar Werner Gschwandner Ende August bei einer Abschiedsfeier in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Der Dienststellenleiter der Polizei Aichach, Erich Weberstetter, würdigte in seiner Rede die Verdienste des Beamten, die er sich in insgesamt 39 Dienstjahren auf der Polizeiinspektion Aichach erworben hat. Weberstetter überreichte Werner Gschwandner ein Geschenk. Für dessen Ehefrau Christine Gschwandner gab es Blumen. (AN)

