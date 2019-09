vor 20 Min.

Fast alle Kinder in Pöttmes sind versorgt

Anfang September ging die Krippe in der früheren Post in Betrieb.

Vier Mädchen und Buben stehen noch auf der Warteliste

Von Nicole Simüller

Knapp über 400 Plätze stehen in den Pöttmeser Kinderbetreuungseinrichtungen von Krippen über Kindergärten bis hin zum Hort zur Verfügung. Davon sind zehn für Integrativkinder gedacht, die aufgrund der intensiveren Betreuung mit jeweils drei Plätzen eingerechnet werden.

Um möglichst alle Kinder unterzubringen, richtete die Gemeinde jüngst eine Krippe im Erdgeschoss der früheren Post in Pöttmes ein, eröffnete einen Waldkindergarten bei Handzell und behalf sich mit Ausnahmegenehmigungen für zusätzliche Kinder in den Kindergärten Spatzennest und Klapperstorch.

Christina Kessel von der Verwaltung teilte nun im Marktgemeinderat mit: „So gut wie alle Anmeldungen konnten berücksichtigt werden.“ Vier Krippenkinder stünden noch auf der Warteliste. Sobald der erste Stock in der früheren Post in Pöttmes ebenfalls verfügbar sei, könnten auch diese Kinder dort in der Krippe aufgenommen werden.

Der Markt Pöttmes war in den vergangenen Jahren mehrfach von den steigenden Anmeldungen für seine Kinderbetreuungseinrichtungen überrascht worden. Um besser planen zu können, wurde die Anmeldung heuer bereits auf November vorverlegt. Im Januar sei somit eine erste Prognose für das nächste Kindergartenjahr möglich, so Kessel.

In der neuen Kinderkrippe in der früheren Post an der Augsburger Straße in Pöttmes findet am Sonntag, 6. Oktober, ein Tag der offenen Tür statt. Besucher sind von 14 bis 16 Uhr willkommen.

Die Grund- und Mittelschule Pöttmes erhält neue Computer samt Zubehör im Gesamtwert von rund 40000 Euro. Das beschloss der Gemeinderat. Gut 90 Prozent bezuschusst der Freistaat.

