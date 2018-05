02.05.2018

Fast alles ruhig in der Freinacht

In Dasing fährt ein Auto in Holzstange

Eine ruhige Freinacht liegt offenbar hinter dem Wittelsbacher Land. Bis gestern Mittag waren der Aichacher Polizei keine Vorfälle bekannt. In Dasing allerdings haben sich bislang Unbekannte einen bösen Spaß erlaubt: Sie legten eine große Holzstange auf die Straße. Ein Autofahrer kollidierte damit ("Region Augsburg Seite 35).

In der Freinacht ging es ursprünglich darum, schlampige Nachbarn darauf hinzuweisen, besser auf ihre Sachen aufzupassen und ihren Hof aufzuräumen. Dafür wurden früher herumstehende Gegenstände zum Maibaum gebracht. Eine Freinacht ist die Nacht auf den 1. Mai, eine weitere in der Nacht auf den Ostersonntag. (AN)

