Fast jeder zehnte Euro des Kreis-Etats für Jugendhilfe

Plus Im Vergleich zu früheren Steigerungen ist die Entwicklung 2020 moderat. Prävention und ambulante Hilfen sollen die Kosten senken.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Wittelsbacher Land ist trotz stetigen Bevölkerungswachstums durch die demografische Entwicklung in der vergangenen Dekade gesunken. Derzeit stabilisiert sie sich wieder durch steigende Geburtenzahlen. Die Kosten für die Jugendhilfe des Kreises steigen dagegen seit Jahren an: Seit 2002 hat sich das Budget für die Jugendhilfe mehr als verdreifacht.

Der Einzeletat des Jugendamts ist schon seit Langem einer der größten im Kreishaushalt – auch dieses Jahr geht fast jeder zehnte Euro des Verwaltungsetats in diesen Bereich.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist die Kostensteigerung heuer aber moderat. Das Jugendamt plant für 2020 mit Ausgaben von 12,8 Millionen Euro. Das sind rund 0,4 Millionen oder etwas über drei Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Der gesamte Verwaltungsetat wächst fast um sieben Prozent.

Ambulante Hilfen haben Vorrang vor Heimunterbringung

Das Jugendamt versucht seit Jahren, die Kostenentwicklung zu bremsen. Kurz- und mittelfristig durch den Vorrang von ambulanten Hilfen statt der sehr kostenintensiven Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Heimen.

Eher langfristige Entlastung sollen die Investitionen in Präventionsprojekte bringen. Wenn Probleme schon bei der Entstehung gelöst werden können, dann ist das für die Betroffenen und die Gesellschaft besser als eine Notfallhilfe. Dazu gehört zum Beispiel die vom Landkreis stark ausgebaute Schulsozialarbeit (wir berichteten) oder die neuen Familienstützpunkte mit niederschwelligen und dezentralen Anlaufstellen an mehreren Standorten im Wittelsbacher Land. Das alles soll Kindern und Familien helfen und gleichzeitig die Kosten stabilisieren.

Ein Blick in die Jugendetats früherer Kreishaushalte zeigt, wie die explodiert sind: Für 2013 kalkulierte das Amt mit 8,1 Millionen Euro, 2011 waren es 7,1 Millionen, 2008 noch 5,8 Millionen und 2002 waren es 3,8 Millionen Euro.

2000 wurde ein drastischer Anstieg seit 1988 beklagt

Noch weiter zurück: Bei den Haushaltsberatungen des Kreistags im Jahr 2000 wurde beklagt, dass die Steigerungsrate für die Jugendhilfe im Vergleich zum Jahr 1988 bei 330 Prozent liege. Der Anstieg zuletzt hing auch mit den Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zusammen.

Diese Ansätze gehen aber zurück und die Kosten für die Betreuung von rund 40 Jugendlichen werden dem Landkreis auch komplett vom Staat ersetzt. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise kalkulierte das Amt 2016 noch rund vier Millionen Euro für diese Aufgaben ein.

Kosten für Schulbegleitung oder Therapien steigen

Dafür steigen seit einigen Jahren kontinuierlich die Ausgaben für die sogenannten Eingliederungshilfen – unter anderem für die Schulbegleitung. Das ist eine Eins-zu-eins-Betreuung, die es behinderten Schülern ermöglicht, am Unterricht an Regelschulen teilzunehmen. Stichwort: Inklusion. In diesen Bereich fallen aber auch Kosten für Therapien und pädagogische Unterstützung für Kinder mit sogenannten Teilleistungsstörungen wie Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus oder Aufmerksamkeitsstörungen. Auch hier nehmen die Fallzahlen zu.

Das Jugendamt geht davon aus, dass sich der Bereich Eingliederung „dynamisch entwickelt“. Derzeit sind dafür rund 2,9 Millionen Euro angesetzt. Das entspricht rund 23 Prozent des Jugendhilfebudgets.

Größter Brocken (sechs Millionen, 47 Prozent) bleiben aber mit Abstand die Hilfen zur Erziehung. Bei Notsituationen oder bei Kindeswohlgefährdungen greift das Jugendamt ein und bei einer Inobhutnahme müssen Kinder und Jugendliche in Heimen, Wohngruppen oder Pflegefamilien unterbracht werden.