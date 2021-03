14:49 Uhr

Fast zwei Promille: 53-Jähriger fährt mit seinem Auto gegen Betonmauer

Ein betrunkener Autofahrer prallt in Dachau-Pellheim gegen eine Betonmauer.

Ein 53-Jähriger fährt mit seinem Auto gegen eine Betonmauer in Pellheim. Dabei entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Betrunken ist ein 53-jähriger Dachauer am Dienstag mit seinem Wagen in Dachau-Pellheim gegen eine Betonmauer geprallt. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf der Goppertshofer Straße in Richtung Dorfstraße unterwegs. Dabei kam der 53-Jährige mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und prallte gegen die dahinter angebrachte Betonmauer.

Betrunkener Autofahrer richtet hohen Sachschaden an

Mit fast zwei Promille musste der unverletzte Unfallverursacher zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen