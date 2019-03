vor 39 Min.

Fastenzeit: Durch bewussten Verzicht zufriedener sein

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler hat am Aschermittwoch zahlreichen Gottesdienst-Besuchern das Aschen-Kreuz aufgelegt. Er mahnte zu mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit. Man solle sich in der Fastenzeit auch bewusster mit seinen Mitmenschen auseinandersetzen.

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler will in der Fastenzeit mehr und intensiver beten. Maria Breuer will sich aufs Wesentliche konzentrieren. Andere fasten nicht.

Von Claudia Bammer und Nicole Simüller und Evelin Grauer

Für viele Christen hat am Aschermittwoch die Zeit der Besinnung und Umkehr begonnen: die Fastenzeit. Bis Ostern verzichten sie auf Dinge, die in ihrem Leben oft überhandnehmen. Viele Menschen meiden in dieser Zeit Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol. Andere versuchen es mit Handy- oder Fernsehfasten. Auch das Plastikfasten liegt im Trend. Wir fragten bekannte Personen im Wittelsbacher Land, worauf sie verzichten.

Wie der Pfarrer fastet

Herbert Gugler Aichachs Stadtpfarrer hat sich vorgenommen, in der Fastenzeit mehr und intensiver zu beten – vor allem in der Früh. Er wolle den Tag noch bewusster mit Gott starten, so Gugler. Auch wenn er dafür vielleicht früher aufstehen müsse. Worauf Menschen in der Fastenzeit verzichten, ist in Guglers Augen weniger wichtig als die Absicht dahinter: „Fasten ist eine Form des Gebets. Es kann eine Form des Gebets sein zu verzichten, wenn man es aus Liebe zu Gott tut.“ Ein opulentes Fischmenü für viel Geld am Aschermittwoch ist in Guglers Augen kein Verzicht: „Das sehe ich kritisch.“ Zum einen, weil es lecker sei, zum anderen, was den Preis anbelangt. Da sei es sinnvoller, sich ein Paar Wiener zu kaufen und das restliche Geld zu spenden.

Auch der Vorsatz, öfter das eigene Handy beiseite zu legen, könne sinnvoll sein, wenn jemand „aus Liebe zu Gott bewusster in dieser Welt leben“ wolle. Eine bewusstere Wahrnehmung für das eigene Leben zu entwickeln und wieder zufrieden zu sein mit all dem, was gut laufe, anstatt immer die Fehler bei anderen zu suchen – dabei könnte die Fastenzeit helfen, ist Gugler überzeugt: „Die Dankbarkeit fehlt oft.“ Von mehr Zufriedenheit habe Gott mehr, als wenn jemand zwei Stück Schokolade esse und dann wieder recht unverschämt sei, fügt der Stadtpfarrer hinzu.

Wie die Künstlerin fastet

Maria Breuer Für die akademisch anerkannte freischaffende Künstlerin aus Aichach ist die Fastenzeit ein religiöses Kulturgut. Sie empfindet sie als eine Gelegenheit zur Rückbesinnung auf das Wesentliche, zur Reinigung von Körper, Geist und Seele. „Jeder hat so seine Schwächen“, sagt sie. Der Weg sei deshalb individuell. „Jede Reduzierung ist gut, weil wir in einer Zuviel-Welt leben“, sagt sie. Für sich persönlich hat sie sich vorgenommen, sich mehr Ruhe, mehr Stille zu gönnen. „Ich will bewusst auf Distanz gehen zum Lärm dieser Welt. Es wird zu viel geplappert.“ Die Malerin will viel Zeit in der Natur verbringen. Generell gönne sie sich auch gerne, sich etwas Schönes zu kaufen, erzählt sie. In der Fastenzeit will sie darauf achten, sehr bewusst zu konsumieren und nichts zu kaufen, was sie nicht wirklich braucht.

Musicaldarstellerin fastet nicht

Janina Maria Schmaus Die Musicaldarstellerin aus Aichach ist gut beschäftigt: Sie steht regelmäßig mit einem Kindertheater und beim Revue-Abend „Greatest Diva-Classics“ auf der Bühne, tritt bei Hochzeiten auf und unterrichtet Gesangsschüler. Die Fastenzeit, die bei Familienmitgliedern durchaus ein Thema ist, bleibt bei ihr deshalb außen vor. „Es geht einfach nicht.“ Wenn man auf etwas verzichten möchte, müsse der Körper mitmachen, sagt sie. „Ich bin ständig auf Achse und muss ständig fit sein.“ Deshalb sei es für sie schwierig, auf Zucker oder Kaffee zu verzichten. „Es gibt vielleicht mal eine Phase, in der das anders ist“, sagt die 29-Jährige. Dann könnte sie sich vorstellen, auf Alkohol oder Fernsehen zu verzichten und die Zeit zur Rückbesinnung zu nutzen. So etwas wie „Plastik-Fasten“ ist für sie aber kein Thema für die Fastenzeit. „Das mache ich allgemein.“

Sportlerin fastet nicht

Läuferin Hannah Sassnink (hier im Landkreisstadion) wohnt seit Sommer in Aichach. Beim LC Aichach hat die gebürtige Münchnerin zu alter Form zurückgefunden. Bild: Sebastian Richly

Hannah Sassnink Die erfolgreiche Läuferin des LC Aichach verzichtet in der Fastenzeit auf nichts. Religiöse Beweggründe spielen bei ihr keine Rolle. Die 32-Jährige hat generell das Gefühl, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. „Außerdem trinke ich wenig Alkohol und rauche nicht.“ Allerhöchstens hätte es für sie Sinn, einmal den Kaffee-Verzicht zu üben, denn davon trinke sie schon sehr viel – wenn auch mit Milch und ohne Zucker. Die Siegerin des Aichacher Dreikönigslaufs ist aber skeptisch, ob sie die Kaffeepause mehrere Wochen durchhalten würde. Auf ihr Handy will sie dagegen keinesfalls verzichten. Das gehört für sie einfach zum Alltag dazu.

