18.12.2019

Fehlerhafte Ladung

Unabhängige müssen neu nominieren

Von Christian Lichtenstern

Jetzt sind’s schon mal vier Listen im Wittelsbacher Land: In der Gemeinde Affing laufen schon die ersten Wiederholungen von Nominierungsversammlungen für die Kommunalwahl. Auch die Kreistagsliste der Unabhängigen muss jetzt nochmals aufgestellt werden. Wie bei den drei nicht organisierten Wählergruppierungen in Affing, Mühlhausen und Haunswies liegt ein Formfehler bei der Einladung vor (wir berichteten). Der Wahlvorschlag ist deshalb ungültig. Es muss neu und richtig geladen und dann nominiert werden. Wie viele weitere freie Listen im Wittelsbacher Land ebenfalls einen Ladungsfehler begangen haben, ist offen.

Ins Rollen gekommen ist die Überprüfung indirekt durch einen Bürger aus dem Raum Affing. Sein Hinweis auf Formfehler bei den drei Listen erreichte über Umwege die Rechtsaufsicht im Landratsamt in Aichach und von dort aus die Wahlleitung in Affing. Die Rechtsaufsicht hat daraufhin alle Wahlleiter in den 24 Kommunen angeschrieben. Sie müssen überprüfen, ob die Ladungen zu den Aufstellungsversammlungen rechtlich in Ordnung waren.

Bei Parteien nominieren nur die Mitglieder. Die Unabhängigen sind die einzige Gruppierung im Kreistag, die nicht als Partei und auch nicht als Verein mit Mitgliedern organisiert ist. Das heißt: Jeder Bürger aus dem Landkreis, der sich zu den Unabhängigen bekennt und wahlberechtigt ist, muss zur Versammlung geladen werden und hat dort auch ein Vorschlagsrecht. Das werde jetzt exakt so nachgeholt, sagt Kariene Eikelmann. Sie koordiniert die Kreistagsliste der Unabhängigen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 8. Januar, 19 Uhr im Andechser in Mering statt.

