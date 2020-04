Feiertage in der Corona-Krise: Ostern unter anderen Vorzeichen

Viele gewohnte Rituale können dieses Jahr an Ostern nur eingeschränkt stattfinden. Doch Ostern kann auch in Corona-Zeiten etwas Besonderes sein.

Ostereier bemalen, Osternester suchen, das selbst gebackene Osterlamm in der Kirche segnen lassen und später gemeinsam mit der Familie verspeisen – für viele Menschen lieb gewonnene Rituale. Gerade für Kinder ist Ostern etwas Besonderes – das kann es auch in der Corona-Krise bleiben.

Ostereier im eigenen Garten verstecken, ist noch erlaubt. Auch das Osterlamm schmeckt, doch aufgrund der Ansteckungsgefahr bleibt der Kreis der Gäste am Esstisch zu Ostern klein. Noch schwieriger wird es beim Oster-Gottesdienst. Da der Besuch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht erlaubt ist, bringen die Pfarreien den Gottesdienst in die heimischen vier Wände – dem Internet sei dank.

Doch es gibt auch andere Wege und viele Ideen. In mancher Kommune im Landkreis werden Briefe und Ostertexte oder sogar Osterkerzen an Altenheim-Bewohner verschickt, sodass alle am Fest teilhaben können.

Ostern kann also auch in Corona-Zeiten etwas Besonderes sein. Wie bei so vielen Dingen kommt es aktuell darauf an, was man daraus macht. Denken wir nur an alle Kassiererinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Pflegekräfte, Metzger- und Bäckerei-Fachverkäuferinnen und viele mehr, die seit Wochen alles geben, damit das Leben einigermaßen weiterläuft.

Sie sorgen auch dafür, dass es unseren erkrankten Verwandten gut geht oder dass wir überhaupt ein Osterlamm backen können. Um diese Leistungen zu würdigen, stellen die Aichacher Nachrichten in den kommenden Wochen regelmäßig Menschen vor, die in dieser schwierigen Zeit für uns alle da sind. Gewürdigt werden sollen an dieser Stelle aber auch alle privaten Helfer, die dafür sorgen, dass jeder etwas zu essen zu Hause hat und dass es nicht langweilig wird.

Beinahe täglich berichten wir auch über die guten Nachrichten in der Corona-Krise: Menschen, die freiwillig Müll aufsammeln, eine Mitmachaktion mit bunt bemalten Steinen oder ein Bürger, der Atemschutzmasken an das Landratsamt verschenkt.

Das Virus verändert unseren Alltag, schränkt uns ein und bereitet uns Sorgen. Ostern fällt aber nicht aus, es findet statt – nur in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen als sonst.

Das Osterfest als Lichtblick – nicht nur im religiösen Sinne.

