17.05.2018

Feldkreuzweihe lockt viele Gäste ins Schloss

Der Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler feiert mit rund 80 Menschen das restaurierte Feldkreuz und eine Maiandacht.

Aichach-Unterwittelsbach Mehr als 80 Unterwittelsbacher Bürger, Kommunionkinder und Vereinsmitglieder trotzten gestern dem Regen. Zusammen mit dem Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler weihten sie ein neu restauriertes Feldkreuz ein. Anschließend feierten sie im Sisi-Schloss eine Maiandacht. Herbert Gugler sagte: „Es ist bestimmt die erste Maiandacht, die in den ehemaligen königlichen Gemächern des Sisi-Schlosses gefeiert wird.“ Für ihn selbst sei es jedenfalls das erste Mal, dass er eine Maiandacht in einem Schloss feiere.

Das neu geweihte Feldkreuz an der Ecke Sängergasse/Herzog-Max- Straße soll ein Ruhepol in Unterwittelsbach sein, wie die Ortsteilstadträtin Brigitte Neumaier in ihren Worten hervorhob.

Stadtpfarrer Herbert Gugler nahm das Nass von oben entspannt: „Regen bringt Segen“, sagte er. Den anwesenden Gläubigen sagte der Stadtpfarrer, dass das aufgestellte Kreuz für den Ort ein Hoffnungszeichen sei.

Brigitte Neumaier erzählte, dass ein Kreuz bis zur Sanierung der Ortsdurchfahrt an der Ecke Hollerstraße/Ecke Herzog-Max-Straße gestanden habe. Das neu aufgestellte Feldkreuz hat der Bauhof angefertigt. Den alten Korpus hat Siegfried Sattich restauriert. Dank ging an Stefan Keller, der die Kosten der Korpusrenovierung übernommen hat, an Elisabeth Regau für den bereitgestellten Blumenschmuck sowie an die Mesnerin Birgit Pollanka.

Musikalisch umrahmt wurde die Maiandacht mit Feldkreuzweihe von Berti Obermeier und seinen Bläserinnen und Bläsern. (ech)

