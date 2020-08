vor 4 Min.

Fenster in die Vergangenheit

Im Wittelsbacher Museum wird auf das Oberbernbacher Frauengrab aus der Mittleren Bronzezeit (um 1500 bis 1200 v. Chr.) hingewiesen. Der Fund war bedeutend für die Archäologie in Bayern. Foto: Erich Echter

Im neu gestalteten Wittelsbacher Museum im Unteren Tor am Aichacher Stadtplatz können Besucher in die Geschichte von Stadt und Region eintauchen: Vom Grubet bis zum Burgplatz

Von Erich Echter

Der Aichacher Stadtplatz im Spätmittelalter, die Burg Wittelsbach um das Jahr 1200, das Bergbaugebiet am Grubet im 9. Jahrhundert. Im neu gestalteten Wittelsbacher Museum im Unteren Tor am Stadtplatz können Besucher in einer Zeitreise ihre Region besser kennenlernen.

Das Museum beherbergt auf vier Stockwerken archäologische Funde aus dem Stadtgebiet. Schwerpunkte sind dabei unter anderem die Eisenverhüttung im Grubet bei Algertshausen und die Ausgrabungen am Burgplatz in Oberwittelsbach. Von 1989 bis 2019 beherbergte der alte Torturm ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung in München. Nachdem die Stadt Aichach das Museum 2019 übernahm, wurde es umgestaltet und renoviert.

Exponate im ersten Stock stimmen den Besucher auf die Landschaft und Siedlungsgeschichte Aichachs und seiner Ortsteile ein. Archäologische Funde aus dem Stadtgebiet zeigen die Siedlungsgeschichte Aichachs von der Vorgeschichte bis ins späte Mittelalter. Im zweiten Obergeschoß bekommt der Besucher Einblick in die archäologische Arbeit und Ausgrabungen. Schwerpunkte sind die Erzfunde im Grubet und Sulzbach. Eine Vitrine weist auf eine Besonderheit der Region hin: das Oberbernbacher Frauengrab aus der Mittleren Bronzezeit (um 1500 bis 1200 v. Chr.). Der Fund war bedeutend für die Archäologie in ganz Bayern. Die Artefakte im Grab geben Aufschluss über Frauenschmuck und Grabausstattung der Zeit. Archäologen fanden dort Fingerringe, Spiralen und Anhänger aus Bronze, Ziernadeln, Halsketten und Bernsteingehänge.

Das dritte Obergeschoß ist ganz der Burg Wittelsbach gewidmet. Schwerpunkt ist, wie die Menschen im Mittelalter auf einer Burg lebten und sich die Zeit vertrieben. Ein Kurzfilm zeigt die Burg um 1200.

Im vierten Obergeschoß hat der Besucher einen schönen Ausblick auf die Stadt und ins Umland und begibt sich dabei auf eine Zeitreise. Mit Blick auf das reale Aichach und seine Umgebung findet man zum Vergleich zum Beispiel eine Rekonstruktion des spätmittelalterlichen Stadtplatzes. Auch Stadtmauer und Burg Wittelsbach sind durch die Fenster in die Vergangenheit zu finden. Mit Blick in Richtung Westen entführt die Rekonstruktion den Besucher ins Bergbaugebiet am Grubet im 9. und 10. Jahrhundert.

im Unteren Tor ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

