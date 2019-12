vor 57 Min.

Ferdinand Federlin tanzt bei BR-Sternstunden-Gala mit

Ferdinand Federlin tanzt bei der BR-Sternstunden-Gals mit. Gala am Freitag im Fernsehen.

Bei der Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks(BR) am heutigen Freitag, 13. Dezember, tanzt ein Aichacher auf der Bühne mit. Ferdinand Federlin ist Mitglied der Tanzgruppe, die aus Mitgliedern des Vereins einsmehr und anderen Kindern besteht, und die bei der Tanzgala in Nürnberg einen Auftritt hat. Der Verein, will damit Spenden für sein Inklusionshotel „einsmehr“, inzwischen eine gGmbH), erzielen.

Aichach: Gals im TV zu sehen

Das Hotel, das im Westen Augsburgs entsteht und das schon in der Phase der Einrichtung und Stellenbesetzung ist, soll viele Arbeitsplätze für Menschen mit Down-Syndrom oder anderen Behinderungen bereitstellen. Ferdinand Federlin, der selbst das Down-Syndrom hat, hat schon als Rapper unter dem Namen Fadi Fu auf sich aufmerksam gemacht. In seinen Songs erzählt er aus seinem Leben. Die Sternstunden-Gala ist am Freitag von 19.30 bis 22.30 Uhr live im BR-Fernsehen zu sehen. (AN, Archivfoto: Marco Karp)