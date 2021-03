06:18 Uhr

Festessen in Gefahr: Für Spargel an Ostern wird es knapp

Plus Das trübe Wetter macht den Spargelbauern im Schrobenhausener Anbaugebiet zu schaffen. Zur offiziellen Eröffnung der Spargelsaison kommt ein prominenter Gast.

Von Evelin Grauer

Claudia Westner aus dem Kühbacher Ortsteil Haslangkreit ist Vorsitzende des Spargelerzeugerverbands Südbayern. Wir wollen von ihr wissen, wie es derzeit um den Spargel steht.

Frau Westner, was bedeutet das kalte Wetter für den Spargel?

Westner: Es bedeutet Stillstand. Alles, was schon ausgetrieben hat, bleibt stehen. Die kalten Temperaturen und die Minusgrade in der Nacht sind gar nicht das ganz große Problem, aber uns fehlt die Sonne, die die Dämme und damit auch die Erde aufheizt.

Manche Schrobenhauser Spargelbetriebe ernten bald

Heißt das, es wird knapp für ein Spargel-Festessen an Ostern?

Westner: Ja. Wir verlieren vermutlich eine bis eineinhalb Wochen bis zum Saisonstart. Es wird aber im Schrobenhausener Anbaugebiet schon Betriebe geben, die vor Ostern Spargel ernten können. Vielleicht nicht unbedingt in Haslangkreit, aber Richtung Pfaffenhofen, auf Feldern mit niedrigeren Höhenmetern und leichter Südhanglage.

Claudia Westner aus dem Kühbacher Ortsteil Haslangkreit ist Vorsitzende des Spargelerzeugerverbandes Südbayern. Sie hofft, dass die Menschen dieses Jahr wieder viel Lust auf Spargel haben. Bild: Gerlinde Drexler

Die offizielle Eröffnung der Spargelsaison für das Schrobenhausener Anbaugebiet findet am 14. April vor dem Pflegschloss in Schrobenhausen statt. Prominenter Gast ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Wie kam es dazu?

Ein Spargelmuseum im Pflegschloss

Westner: Normalerweise findet unsere Saisoneröffnung auf dem Viktualienmarkt in München statt, aber die Corona-Auflagen waren uns zu aufwendig. Die bayerische Landwirtschaftsministerin, derzeit Michaela Kaniber, eröffnet im Wechsel die Spargelsaison in Franken und in Schrobenhausen. Da sie diesmal in Franken ist, haben wir Hubert Aiwanger gefragt, und er hat zugesagt. Es wird wegen Corona aber leider nur ein kleiner geladener Kreis am Pflegschloss, in dem auch das Spargelmuseum zu Hause ist.

Wie passen Corona und Spargel denn zusammen?

Westner: Zu Corona passt doch eigentlich gar nichts, oder? Zum Glück war es im letzten Jahr, als die Gaststätten zu hatten, schon so, dass viele zu Hause Spargel gekocht haben. Und jetzt brauchen sicher alle mal wieder Abwechslung. Ich hoffe, dass die Leute schon heiß auf Spargel sind. Es haben mich schon einige angerufen und gefragt, wann es endlich losgeht.

