Festival-Nights in Industriehalle

Knapp 2500 Besucher strömten am Wochenende zu den Festival-Nights in einer Ecknacher Industriehalle. Fotos: Melanie Nießl

Im Aichacher Stadtteil Ecknach feiern knapp 2500 Besucher bei Hip-Hop und Elektro. Eine kurzfristige Absage stellt die Organisatoren nur kurz vor ein Problem

Von Melanie Nießl

Zwei Tage lang wurde die Ecknacher Industriehalle von AIC Logistik in eine Party-Area verwandelt. Altan Eker stellte zum dritten Mal die Aichacher Festival-Nights auf die Beine und das mit bekannten Künstlern. Knapp 2500 Besucher wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen.

Schon zum dritten Mal fanden die Aichacher Festival-Nights statt. Altan Eker hat gemeinsam mit Firat Rohat Acikgöz und Resul Sanack (Konzeption und Grafikdesign) das zweitägige Event organisiert. Altan wollte in diesem Jahr noch einen draufsetzen und hat bekanntere Künstler nach Aichach geholt. Das Festival gilt inzwischen unter Jugendlichen in Aichach als Event, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Schon vorab konnte man sich überlegen, welche Musikrichtung einem mehr zusagt: Hip-Hop oder Elektro? Denn die Veranstalter widmeten den beiden Stilen je einen Abend. So drehte sich der Freitagabend komplett um Hip-Hop, während es am Samstag Elektro zu hören gab.

Der Deutschrapper Jamule ist ein Höhepunkt

Highlight am Freitag war Deutschrapper Jamule. Der Künstler hat bereits über eine Million Hörer beim Musikdienst Spotify und war am Freitag gegen 1.30 Uhr nachts live auf der Bühne. Doch auch zuvor wurde den Besuchern schon einiges geboten. Musiker wie Lehvi, MiglBoomin sowie Yachtkob & DJ Hot heizten kräftig ein und das spürte man auch. Die Besucher tanzten und waren gut drauf, sie genossen sichtlich die Musik und die Atmosphäre.

Während sich in der Halle alles um Musik drehte, konnte man sich draußen mit einer Shisha erholen, sich seinen Bart oder die Haare stutzen lassen oder sich den Bauch vollschlagen mit Burgern.

Hauptact sagt kurzfristig wegen Krankheit ab

Am Samstag sollte Jan Leyk Hauptact des Abends sein. Doch der Hamburger sagte aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ab. Um diese musikalische Lücke im Programm zu füllen, verpflichteten die Organisatoren DJ Le Shuuk. „Um 11 Uhr in der Früh haben wir erfahren, dass Jan Leyk nicht kommen kann, weil er krank ist“, erzählt Eker. „Wir haben ungefähr 1,5 Stunden durch gefühlt ganz Deutschland telefoniert, um einen Ersatz zu finden, und konnten dann Le Shuuk gewinnen.“ Der DJ war vorher noch in Regensburg und habe spontan beschlossen, nach Aichach zu kommen, berichtete Eker.

19 Bilder Festival-Nights in Aichach Bild: Melanie Nießl

Bevor Le Shuuk den Abend beschloss, traten Künstler wie DJ Gibbs, Kollektiv Modest, Res Simons und Ohboi auf. „Ich bin stolz, dass wir wieder so viele Leute an Land ziehen konnten und dass das Konzept einfach angenommen wurde“, sagte Eker. „Es hat einfach alles wunderbar funktioniert und für das eine Problem mit der Absage haben wir auch eine Lösung gefunden. Ich hoffe, wir konnten den Aichacher Jugendlichen wieder ein schönes Event bieten.“

Die Festival-Nights soll es weiter geben

Altan Eker hat vor, auch in Zukunft weiterzumachen. „Ich habe schon vor, noch mal ein Festival zu planen, aber das hängt natürlich auch immer von den Künstlern ab, ob man gute bekommt“. Auch mit seiner neuen Veranstaltungsfirma „Orangue“ möchte er weitermachen und die Veranstaltungen weiter ausbauen. Nicht nur in Aichach, sondern auch in Richtung Augsburg.

