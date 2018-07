vor 47 Min.

Festwirt sieht Aichacher Volksfest im Aufwind

Gefühlt kamen mehr Besucher als im vergangenen Jahr, sagt Baron Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Und das trotz des Regens am Wochenende. Ein Programmpunkt lockte dabei besonders viele Menschen ins Bierzelt nach Aichach

Von Ulrike Eicher

Nach zwei Regentagen ist das Aichacher Volksfest am Sonntagabend zu Ende gegangen – Festwirt Baron Umberto Freiherr von Beck-Peccoz zeigt sich trotzdem mehr als zufrieden: „Der Zulauf war sehr, sehr gut.“ Spürbar mehr Besucher seien es an den zehn Festtagen gewesen als im vergangenen Jahr, auch der Getränkeverbrauch habe noch mal zugelegt, sagt der Chef der Brauerei Kühbach. Genauere Zahlen kann er noch nicht nennen, fest steht für ihn aber schon jetzt: Mit der Traditionsveranstaltung gehe es „ganz klar weiter nach oben“.

„Gigantisch“ war in seinen Augen schon der Auftakt am Freitagabend – gut 800 Teilnehmer von 40 Vereinen hatten den Festzug gebildet, der vom Stadtplatz zum Festplatz marschiert war. Unerwartet viele Besucher habe auch der Auftritt des Ministerpräsidenten am Samstag ins Bierzelt Binswanger & Kempter der Festwirtin Angelika Kempter gelockt. Mehr als 2000 Menschen wollten hören, was Markus Söder zu sagen hat: „Drinnen und draußen war alles voll“, so Beck-Peccoz. Als Publikumsmagnet habe sich auch wieder Stadtpfarrer Herbert Gugler erwiesen, der am ersten Volksfest-Sonntag die Festmesse hielt. Gut 1500 Menschen wohnten ihr bei, schätzt der Baron.

Viel Andrang beim Kindernachmittag

Montag und Dienstag ging’s dafür etwas ruhiger zu im Festzelt, halb bis dreiviertel voll sei es an den beiden Tagen gewesen: „Da haben wir noch Luft, da müssen wir weiter dran arbeiten“, sagt Beck-Peccoz. Gerade was Jugendliche angeht, so würde sich der Baron über einen größeren Zulauf freuen. Zwar habe er vor allem Montag, am Tag des Bieres, schon etliche Jugendgruppen an den Tischen gesehen. „Das Thema wird aber weiter eine Herausforderung für uns sein.“ Auch die Nacht der Tracht am Dienstag könnte in seinen Augen noch besser angenommen werden: „Mehr Tracht wäre da schön“, sagt er.

Stark besucht seien dann wieder der Mittwoch mit Kindernachmittag und Blaulichtabend und der Tag der Betriebe am Donnerstag gewesen. So viele Betriebe hätten sich für den Donnerstag angemeldet, dass die Brauerei und der Bauernmarkt selbst ausgewichen seien und sich erst am Freitag präsentiert hätten, am Tag der Vereine.

Bis dahin spielte das Wetter dem Festwirt und den 15 Schaustellern in die Karten – bei im Schnitt 25 Grad war’s auch nicht zu heiß für den Besuch auf dem Festplatz. „Aber dann kam der Regen“, schildert Beck-Peccoz. Wenigstens unterm Dach war davon nicht viel zu spüren: Am letzten Festwochenende sei das Bierzelt auch mittags schon sehr gut besucht gewesen, sagt Beck-Peccoz: „Aber für die Schausteller war der Regen natürlich schade.“

Kaum Einsätze wegen Alkohol und Gewalt

Die hatten wetterbedingt vor allem am Sonntag Ausfälle zu beklagen, bestätigt Josef Diebold als Sprecher der Schausteller: „Ansonsten aber sind alle durchweg zufrieden.“ Besonders groß sei der Andrang an den Fahrgeschäften und Buden am Kindernachmittag gewesen. Das Bungee-Trampolin, die Wasserbälle, aber auch das neue 32 Meter hohe Kettenkarussell seien sehr gut angenommen worden. Viel los gewesen sei aber auch am Stand mit Süßigkeiten und am neuen Fisch-Stand. Insgesamt gesehen ist aus Sicht der Schausteller alles reibungslos verlaufen, sagt Diebold: „Wir hatten ein tolles Publikum.“

Dass auf dem Volksfestplatz ein „schönes Ambiente“ geherrscht habe, findet auch Bürgermeister Klaus Habermann: „Wir sind auf einem sehr guten Weg, das Fest hat sich prima entwickelt.“ Viele Besucher seien gekommen, Essen und Service im Zelt sehr gut gewesen. Und auch darüber hinaus habe es aus Sicht der Stadt keine Schwierigkeiten gegeben: „Alles ist friedlich verlaufen.“ Das bestätigt Erich Weberstetter, Dienststellenleiter bei der Aichacher Polizei: An den zehn Tagen habe es auf dem Volksfest keine nennenswerten Polizei-Einsätze gegeben, lediglich „ein paar Streitigkeiten, die aber beigelegt werden konnten“.

Auf dem Festplatz täglich anwesend war auch der Sanitätsdienst des Roten Kreuzes. Mario Pettinger, stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter in Aichach-Friedberg, spricht ebenfalls von einem „friedlichen Volksfest“ – so habe es kaum Einsätze aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses oder körperliche Auseinandersetzungen gegeben. Lediglich ein 76-Jähriger musste Pettinger zufolge am ersten Samstagabend mit einer Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen behandelt werden. Er gab an, geschubst oder geschlagen worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich aber in der Schrobenhausener Straße und nicht auf dem Volksfestplatz.

Eine 75-Jährige sei zudem beim Wegfahren vom Festplatz vom Fahrrad gestürzt. Ein 20-Jähriger habe sich außerdem beim „Hau den Lukas“ womöglich die Hand gebrochen: Er traf mit der Faust den Metallrahmen und nicht den Ball. Beide kamen ins Krankenhaus. Daneben verarzteten die Sanitäter auch kleinere Wunden – aber alles „rundum im Rahmen“, sagt Pettinger.

Themen Folgen