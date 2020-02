vor 39 Min.

Fettexplosion in Oberbernbacher Küche

Zu einer Fettexplosion ist es am Freitag kurz vor 17 Uhr in einer Küche dieses Hauses an der Hauptstraße in Oberbernbach gekommen.

Vergessenes Essen ist auf einem Herd in Oberbernbach in Brand geraten. Als ein Mann versucht, es mit Wasser zu löschen, kommt es zu einer Fettexplosion.

Zu einer Fettexplosion ist es am Freitag kurz vor 17 Uhr in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Oberbernbach ( Aichach) gekommen. Offenbar hatte jemand Essen auf dem Herd vergessen und es geriet in Brand. Ein Mann versuchte, den Brand mit Wasser zu löschen. Dabei kam es zu einer Fettexplosion. Es war zunächst nicht klar, ob sich der Mann dabei verletzt hat. Zur Abklärung wurde er ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Die Küche war nach dem Vorfall völlig verraucht und verrußt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10000 Euro. (jca)

