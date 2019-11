02.11.2019

Feuchttücher nur in Müll

Aichacher Kläranlage hat sonst Probleme

Feuchttücher in der Kanalisation und der Kläranlage sorgen immer wieder für Probleme. Die Stadt Aichach weist nun aus gegebenem Anlass darauf hin, dass die Einwegtücher eine Belastung für die Kläranlagen sind und über den Hausmüll entsorgt werden müssen.

Die Stadt erklärt die Schwierigkeiten so: Die Feuchttücher lösen sich im Wasser nicht auf. Sie lassen sich zwar in der Toilette herunterspülen, allerdings können sie schnell die Leitungen verstopfen, was etwa zu Überschwemmungen im Keller führen kann. Spätestens an der ersten Pumpe im Kanalnetz führt es aber zu Problemen. In diesen Anlagen verknoten sich die Tücher zu festen Zöpfen und blockieren die Kanalisation. Das Kläranlagenpersonal muss dann zu Noteinsätzen gerufen werden, um die Pumpen zu reinigen. Dadurch steigen auch die Betriebskosten, was sich langfristig auf die Kanalgebühr auswirkt.

Die Stadt gibt deshalb folgende Tipps:

Besser als Feuchttücher sind Waschlappen und normales Wasser. Das ist auch besser für die Haut.

Die vermeintlich praktischen Feuchttücher sollten nur sparsam, zum Beispiel auf Reisen, eingesetzt werden.

Feuchttücher sollen mit dem Restmüll entsorgt werden. (AN)

