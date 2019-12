vor 6 Min.

Feuer und Musik

Hexe Beltana und Alphörner

Eine heiße Feuershow erlebten die Besucher am vierten Adventswochenende auf dem Aichacher Christkindlmarkt. Hexe Beltana, die in Aichach schon durch ihre Auftritte unter anderem bei den Mittelalterlichen Markttagen wohlbekannt ist, begeisterte am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit die Zuschauer mit ihrem Feuerzauber. Alpenländische Klänge waren dann am Sonntag zu hören. Die Gruppe Sarima ließ die Töne ihrer Instrumente über den Christkindlmarkt schallen.

Gestern nun ist der Aichacher Christkindlmarkt zu Ende gegangen. (ech)

