Feueralarm: Es raucht aus einem Keller in Grimolzhausen

Die Pöttmeser Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand nach Grimolzhausen ausgerückt.

In Grimolzhausen kommt es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr kann ihn rasch löschen. Die Ursache steht inzwischen fest.

Von Carmen Jung

Feueralarm am Dienstagnachmittag im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen: Kurz nach 15 Uhr rückte die Pöttmeser Feuerwehr aus. Der Meldung zufolge drang Rauch aus einem Keller. Die Feuerwehrler konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Beim Kellerbrand in Grimolzhausen gab es keine Verletzten

Die Aichacher Polizei berichtet auf Anfrage, dass es sich um den Keller eines freistehenden Einfamilienhauses in der Schützenstraße handelte. Die Besitzerin hatte den Rauch entdeckt und ihren Mann telefonisch um Rat gefragt. Der ist laut Polizei selbst aktiv bei der Feuerwehr und er riet seiner Frau: Türe schließen und die Feuerwehr rufen. Aus diesem Grund gelang es, eine Verrußung des gesamten Kellers zu verhindern.

Das Feuer ist im Heizungsraum entstanden

Das Feuer war im Heizungsraum entstanden. Dort befinden sich laut Polizei sowohl eine Öl- als auch eine Holzheizung. Offenbar war beim Entleeren der Holzheizung ein kokelndes Stück in einer Kiste mit Anzündholz gelandet. Weil die Feuerwehren den Brand rasch löschen konnten, halten sich die Folgen in Grenzen. Laut Auskunft von Polizeisprecher Peter Löffler verbrannten nur zwei kleine Kisten mit Anzündmaterial. Weder die Holz-, noch die Ölheizung wurden beschädigt. Lediglich Löschwasser und Verrußungen müssen beseitigt werden. Ein Gebäudeschaden sei nicht entstanden, so Löffler. Auch gab es keine Verletzten.

