vor 50 Min.

Feueralarm in Aichach wegen eines rauchenden Grills

Die Feuerwehr, die vor einer Stunde ausgerückt ist, konnte bald wieder abziehen

Wegen eines gemeldeten Brandes in der Werlbergerstraße ist am Sonntagvormittag in Aichach die Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort stellte sich laut Polizei allerdings schnell heraus, dass in diesem Fall „viel Rauch um nichts“ gemacht worden war. Jemand hatte einen Grill angeheizt und dabei war es gegen 10.30 Uhr zu einer enormen Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst konnten wieder abziehen – der Rauch tat es auch. (jca)

