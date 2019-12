vor 40 Min.

Feuershow und Kunsthandwerk

Markt auf Schloss Blumenthal

Der Adventsmarkt am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, auf dem Blumenthaler Schlossgelände bietet neben vielen Leckereien auch Aktionen für die Besucher. Mitmachen heißt es bei verschiedenen Bastelangeboten, Filzen, Kerzenziehen, Upcycling und mehr, für Groß und Klein. Oder einfach Stockbrot am warmen Lagerfeuer backen.

Feuer gibt es auch zur nächtlichen Feuershow. Kunsthandwerker präsentieren Geschenkideen für Weihnachten. Märchen, Musik und Magie lassen sich auf dem Gelände, in der Kirche und in den Zelten bestaunen. Am Samstag findet eine ArtNight statt, zu der man sich vorab anmelden kann, um dort unter professioneller Anleitung ein eigenes Kunstwerk zu erschaffen.

Das Wochenende wird auch dazu genutzt, Geld- und Sachspenden für die Geflüchteten und Gestrandeten auf der griechischen Insel Lesbos zu sammeln. Der Winter kommt und die Versorgung auf der Insel ist kritisch. Schon 2015/16 konnte hier durch eine gemeinsame Aktion geholfen werden. Vor Ort wird es eine Installation geben, die auf die Situation und die Spendenaktion aufmerksam macht.

Mit vorweihnachtlichem Adventszauber wartet das Schlossgelände auf Besucher: Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Vor Ort gibt es viel zu entdecken: ein Markt im Schlosshof, Stände und Mitmachaktionen im Gewölbe und verschiedene Programmpunkte auf dem Schlossgelände. Informationen gibt es auch im Internet auf www.schloss-blumenthal.de/veranstaltungen. (AN)