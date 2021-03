13:05 Uhr

Feuerwehr-Einsatz in Unterbernbach: Rauch dringt aus Garage

Heiße Asche entzündete im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach eine Mülltonne in einer Garage. Der Rauch rief am Sonntag die Kühbacher Feuerwehr auf den Plan.

Rauch aus einer Garage an der Mühlenstraße in Unterbernbach (Markt Kühbach) rief nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmitttag gegen 14.50 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Kühbach auf den Plan.

Feuer in Kühbach-Unterbernbach zerstört Mülltonne

Die Retter mussten jedoch nicht mehr eingreifen, da der Eigentümer das Feuer bereits gelöscht hatte. Offenbar hatte eingebrachte heiße Asche die Mülltonne entzündet. Diese wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. (drx)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen