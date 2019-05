vor 49 Min.

Feuerwehr-Kommandanten erhalten künftig mehr Geld

Pöttmes zahlt Führungskräfte besser. Über das Ziel sind sich die Ratsmitglieder einig, aber nicht über den Weg

Wie hoch soll künftig die Aufwandsentschädigung für die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren im Markt Pöttmes sein? Darüber wurde im Gemeinderat ausgiebig diskutiert. Über das Ziel, die Entschädigung zu erhöhen, waren sich die Ratsmitglieder einig. Vertreter aller Fraktionen betonten ihre Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren, die einen unschätzbaren Dienst am Nächsten leisteten. Doch über den Weg, wie die Kommandanten finanziell bessergestellt werden sollten, gab es unterschiedliche Ansichten.

Die Entschädigungen für die Kommandanten und ihre Stellvertreter richtet sich nach der Zahl und der Art der Fahrzeuge, die die jeweilige Feuerwehr im Einsatz verwendet. Vereinfacht gesagt, werden die Fahrzeuge in eine höhere und eine niedrigere Kategorie eingeteilt. Für jedes Fahrzeug der höheren Kategorie erhält ein Kommandant 51 Euro pro Monat, für jedes Fahrzeug der niedrigeren Kategorie 30 Euro, Stellvertreter jeweils die Hälfte.

Die CWG hatte beantragt, ab Juli 2019 auch für mehrere Fahrzeuge der niedrigeren Kategorie eine höhere Entschädigung zu bezahlen, um die kleineren Feuerwehren aufzuwerten. CWG-Fraktionssprecher und Feuerwehrreferent Erich Poisl, selbst seit Jahrzehnten bei der Feuerwehr aktiv und einstiger Kreisbrandinspektor, argumentierte, Fahrzeuge und Gerätschaften hätten sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Kommandanten kleinerer Wehren hätten zwar weniger Einsätze als die von großen Wehren. Doch ihre Ausbildung sowie ihr Aufwand für die Einsatzvorbereitung und Übungen seien genauso hoch. „Durch die Anpassung könnten wir vielleicht den ein oder anderen wieder motivieren“, so Poisl.

Hans Steiger (CSU), langjähriger Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes, widersprach. Die größeren Feuerwehren müssten sehr wohl mehr Zeit aufwenden als die kleineren. Nicht nur bei den viel häufigeren Einsätzen und deren Dokumentation, sondern auch was die Zahl der Übungen betreffe. Ihm missfiel an dem CWG-Antrag, dass davon ausschließlich ein paar kleinere Wehren profitiert hätten. Er beantragte stattdessen, ab Januar 2020 die Sätze für kleinere und größere Fahrzeuge gleichermaßen zu erhöhen. Steiger stellte klar: „Das wird immer ein Butterbrot bleiben. Das kann nie in Geld ausgezahlt werden, was die Leute an Zeit investieren.“ Doch ihm sei wichtig, dass alle Feuerwehren in gleicher Weise wertgeschätzt würden.

Auch Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel sah beim Antrag der CWG ein Problem. Das von der Fraktion vorgeschlagene Vorgehen sei rechtlich problematisch. Die Zuordnung der Fahrzeuge zu den beiden Kategorien könne vom Gemeinderat nicht geändert werden. Sie sei durch den Gesetzgeber und Fachverbände mit Blick auf den Aufwand und die Verantwortung erfolgt, die mit dem jeweiligen Fahrzeug verbunden seien. Helmut Schenke (Bürgerblock) schlug vor, die Sätze in beiden Kategorien zu erhöhen – nur eben die in der niedrigeren Kategorie etwas umfangreicher, um die kleineren Feuerwehren aufzuwerten. Doch damit würde die vom Gesetzgeber gewollte Differenzierung zwischen beiden Kategorien zunichtegemacht, wandte Hummel ein.

Der Antrag der CWG wurde mit 5:14 Stimmen abgelehnt. Lediglich Helmut Drittenpreis, Erich Poisl, Xaver Tyroller, Alwin Wagner (alle CWG) und Helmut Schenke (Bürgerblock) votierten dafür. Für den Antrag von Hans Steiger fand sich mit 17:2 eine große Mehrheit. Die Gegenstimmen kamen von Alwin Wagner und Xaver Tyroller. (nsi)

Themen Folgen