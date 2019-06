vor 21 Min.

Feuerwehr feiert ihr 125. Jubiläum

Fest im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein beginnt heute Abend

Die Freiwillige Feuerwehr Reicherstein feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Das zweitägige Jubiläumsfest beginnt am heutigen Freitagabend. Gegen 18.30 Uhr wird es mit dem Bieranstich am Feuerwehrhaus eröffnet. Ab circa 19 Uhr werden die Gastfeuerwehren begrüßt. Eine halbe Stunde später beginnt der Stimmungsabend.

Am Samstag ab 14 Uhr findet das Ehemaligentreffen statt. Eine halbe Stunde später beginnt die Begrüßung mit den Ehrungen. Ab 17 Uhr ist ein Gottesdienst in der Kapelle geplant. Ab 19.30 Uhr finden die Begrüßung der Vereine und der anschließende Stimmungsabend statt.

Damit setzt sich die Reihe großer Vereinsjubiläen in der Marktgemeinde Pöttmes nahtlos fort. Zuletzt hatte der Pöttmeser Kegelclub sein 100-jähriges Bestehen gefeiert (wir berichteten). Auch der Krieger- und Soldatenverein Echsheim/Reicherstein begeht Ende des Monats sein 100-jähriges Bestehen. Bereits im vergangenen Jahr feierten die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen Handzell und Wiesenbach ihr 125. Jubiläum mit jeweils großen Festen. Bitter für die Reichersteiner: Im Herbst 2017 stellte die aktive Truppe aufgrund von Nachwuchsproblemen und gestiegenen Anforderungen ihren Dienst ein. (AN)

