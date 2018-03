vor 45 Min.

Feuerwehr leistet über 3000 Stunden

Rehlinger Verein sieht sich gut aufgestellt und bestätigt seine Führungsspitze. Allerdings kündigt der Vorsitzende Manfred Lupper an, bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten.

Von Josef Abt

Die Freiwillige Feuerwehr Rehling hat bei der Generalversammlung im Feuerwehrgerätehaus ihre Führungsspitze wieder gewählt. Damit sieht sich der 143 Jahre alte Verein gut aufgestellt. Er zählt knapp über 200 Mitglieder, von denen 52 aktiven Dienst tun. Vorsitzender Manfred Lupper kündigte allerdings an, dass das seine letzte Amtsperiode sein werde. Er bat die Verantwortlichen, sich Gedanken über Nachfolger zu machen. Viele Jugendliche waren zu der Versammlung gekommen. Sie gedachten ihres im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten Kameraden Stefan Jung.

Kommandant Stefan Limmer blickte auf die Einsätze zurück. Die Brandeinsätze werden immer weniger. Dafür fallen zunehmend technische Hilfeleistungen an, etwa Unterstützung bei Rettungseinsätzen und Unfällen, Tierrettungen, Verkehrsabsicherungen und die Beseitigung von Ölspuren. Vier Brände, 31 technische Hilfeleistungen, vier Brandsicherheitswachen und ein weiterer Einsatz mit insgesamt 715 Stunden listete Limmer auf. Dazu kamen 40 Übungen und Vorbereitungen zu Leistungsprüfungen mit 1475 Übungsstunden sowie 25 Jugendübungen mit 900 Stunden. Insgesamt kam die Wehr mit Einsätzen und Übungen auf 3090 Stunden.

Als kuriosesten Einsatz nannte der Kommandant die Rettung einer Katze in Scherneck. Sie hatte einen Vogel auf einen Baum verfolgt, traute sich aber aus 23 Metern Höhe nicht mehr herunter. Die Besitzer warteten den nächsten Tag ab, dann forderte die Rehlinger Feuerwehr die Drehleiter von der Feuerwehr Langweid (Kreis Augsburg) an und holte die Katze aus der Baumkrone.

Der Kommandant lobte den hohen Ausbildungsstand bei der Jugend und die Bereitschaft der Aktiven, sich aus- und weiterzubilden. Zusätzlich kamen hier 750 Stunden zusammen. Mit Stefan Fehrer und Jonas Bachmeir gab es zwei Neuzugänge aus der Jugendfeuerwehr bei den „Großen“ zu verzeichnen.

Der stellvertretende Kommandanten Dominik Rauscher berichtete, wie es mit dem neuen Mehrzweckfahrzeug MZF aussieht, das das alte ersetzen soll. Der Gemeinderat hat bereits zugestimmt. Rauscher zufolge sind die Auftragsbücher der Hersteller voll. Daher werde das neue MZF wohl nicht vor Mitte 2019 ausgeliefert. Ein Nachteil ist, dass es nur noch sechs Sitzplätze hat. Dafür ist mehr Platz für technisches Zubehör. Lupper zufolge wird das Fahrzeug bis zu 90000 Euro kosten. Der Vorstand hatte beschlossen, 10000 Euro vom Vereinskonto zur Verfügung zu stellen. Lupper bat die Versammlung um ihre Zustimmung, die auch erfolgte.

Bürgermeister Alfred Rappel stellte klar: „Die Gemeinde könnte dieses Fahrzeug auch ohne die Beteiligung durch den Verein kaufen.“ Deren Beteiligung sei „aber trotzdem eine faire Sache.“ Auf die Gemeinde kommen Rappel zufolge wohl an die 60000 Euro zu. Der Gemeinderat hatte vor Kurzem weitere Investitionen für die Feuerwehr von rund 50000 Euro beschlossen. Das sei die Feuerwehr der Gemeinde wert, so Rappel. Wie er berichtete, hat sich die Gemeinde entschlossen, einen Feuerwehrbedarfsplan für rund 8000 Euro aufstellen zu lassen.

Positiv fiel der Bericht des Jugendwarts Korbinian Bachmeir aus, der mit den weiteren Teammitgliedern Niklas Hörmann und Tobias Haberl für die Jugendausbildung zuständig ist. Roland Zacher musste dieses Amt aus beruflichen Gründen aufgeben. 18 Jugendliche sind in Ausbildung und leisteten im vergangenen Jahr bei 25 Übungen rund 840 Mannstunden Dienst. In Kürze steht die Modulare Truppausbildung (MTA) an. Auch ein Jugendausflug ist heuer geplant.

Schriftführer Anton Rutka berichtete von den gesellschaftlichen Höhepunkten. Dazu zählten das Dorffest, das Vatertagsgrillen und der Rehlinger Advent. Kassier Ignaz Strobl sprach trotz guter Einnahmen von einem nur kleinen Gewinn. Grund dafür waren höhere Investitionen beim Ausbau der Lagerfläche im Bauhof, den die Feuerwehr wie die Landjugend und der Musikverein zur Verfügung gestellt bekamen. Die Kassenprüfer Jochen Kistler und Johann Jakob lobten die Arbeit des Kassiers. Somit stand der Entlastung Strobls und des gesamten Vorstands nichts im Wege.

Die nächsten Termine sind das Ortsvereinsschießen am 20./21. April und drei Feuerwehrjubiläen: Am 10. Juni in Wiesenbach, am 17. Juni in Eurasburg und am 24. Juni in Pessenburgheim.

Themen Folgen