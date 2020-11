vor 16 Min.

Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Pöttmes

Zu einem Schwelbrand ist es im Zimmer eines Mehrfamilienhauses Am Graben in Pöttmes gekommen.

Die Feuerwehr muss in Pöttmes am späten Nachmittag zu einem Schwelbrand Am Graben ausrücken. Menschen befinden sich nicht in Lebensgefahr.

Von Vicky Jeanty und Carmen Jung

Ein Zimmerbrand Am Graben in Pöttmes hat die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag in Atem gehalten. Zur Erleichterung der Einsatzkräfte befanden sich keine Menschen in Lebensgefahr.

Wegen eines defekten Ladekabels kommt es zu einem Schwelbrand

Der Brand brach kurz nach 16.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus aus. Nach Auskunft der Aichacher Polizei handelte es sich um einen Schwelbrand in einer Bettmatratze. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde dieser von einem eingesteckten Ladekabel ausgelöst, das offenbar defekt war. Wie es vor Ort hieß, war das Zimmer bei Ausbruch des Brandes leer. Anwohner des Hauses, die die Zimmertür öffneten, wurden im Anschluss vor Ort medizinisch betreut.

Die Feuerwehr Pöttmes konnte den Brandherd rasch ablöschen. Laut Polizei wurden zwei Personen wegen Rauchvergiftung behandelt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei zunächst auf rund 10.000 Euro. Allerdings sei das gesamte Ausmaß noch nicht genau abschätzbar, so ein Sprecher.

Vor Ort waren die Pöttmeser Wehr mit einem Löschzug, Einsatzleiter Magnus Hammerl und die Wehren aus Schrobenhausen, Klingsmoos und Gundelsdorf.

