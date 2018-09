17:00 Uhr

Feuerwehr probt in Bergen den Ernstfall

Die Realschule in Bergen brennt - zum Glück nur eine Übung.

Was tun, wenn es in einem Klassenzimmer einer Schule brennt? Wenn dazu auch noch mehrere Schüler vermisst werden? Mit diesem zuvor nicht bekannten Übungsszenario sahen sich die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Affing im Rahmen der Brandschutzwoche konfrontiert. Einsatzort der Übung war die Realschule in Bergen. Sofort nach dem Eintreffen erkundete die Gruppenführerin der Feuerwehr Mühlhausen die Lage und beauftragte den mit Atemschutz ausgerüsteten Angriffstrupp ihrer Feuerwehr mit Erkundung und Menschenrettung. Die Retter übergaben die Geretteten den inzwischen eingetroffenen Kameraden der Affinger Wehr, damit sie diese in Sicherheit bringen konnten. Weitere Atemschutzträger löschten schließlich das „Feuer“ in der Schule. Draußen mussten die Hilfskräfte, darunter die Feuerwehren Aulzhausen, Gebenhofen und Haunswies, die Löschwasserversorgung von der Zisterne bis zur Schule aufbauen. Sie hatten rund 500 Meter zu überwinden.

