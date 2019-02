vor 46 Min.

Feuerwehr vollzieht einen Generationswechsel

Neue Kommandanten in Unterbernbach. Für das Amt des Vorsitzenden in dem Kühbacher Ortsteil gibt es drei Kandidaten

Einen Generationswechsel gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Sowohl bei der aktiven Mannschaft als auch im Vorstand des Vereins übernehmen in Zukunft jüngere Vereinsmitglieder die Verantwortung. Neuer Kommandant ist Tobias Szekely. Für das Amt des Vorsitzenden gab es überraschend drei Kandidaten. Gewählt wurde Wolfgang Hofberger. Schon im Vorfeld der Wahlen hatten sich die Verantwortlichen Gedanken über die zukünftige Besetzung gemacht, sodass keine Schwierigkeiten zu erwarten waren. Bürgermeister Hans Lotterschmid leitete zusammen mit Kreisbrandrat Christian Happach und Kreisbrandmeister Michael Bergmeier die geheime schriftliche Wahl der beiden Kommandanten. Der bisherige Kommandant Georg Heinzlmeier hatte nach zwanzigjähriger Leitung der aktiven Gruppe sein Amt zur Verfügung gestellt. Als sein Nachfolger wurde einstimmig der bisherige Zweite Kommandant Tobias Szekely gewählt. Nach Zustimmung des Gemeinderates kann er sein Amt übernehmen. Robert Hofberger, bisher Zweiter Vorsitzender, wurde ebenfalls einstimmig zum Zweiten Kommandanten gewählt.

Bei der Wahl des Vorstands wurde vereinbart, per Akklamation abzustimmen, falls für das jeweilige Amt nur ein Kandidat zur Verfügung steht. Für das Amt des Vorsitzenden gab es unerwartet drei Kandidaten. Das Amt hatte Josef Jung 2007 von dem im vergangenen Jahr verstorbenen Ehrenkommandanten Michael Hofmann übernommen. Als neuen Vorsitzenden hatte man im Vorfeld Wolfgang Hofberger vorgesehen. Bei der Versammlung bekundeten wider Erwarten auch der scheidende Kommandant Georg Heinzlmeier und der bisherige Vorsitzende Josef Jung Interesse an der Vereinsführung. In geheimer Wahl wurde dann Wolfgang Hofberger mit Zwei-Drittel-Mehrheit als Vorsitzender gewählt. Ihm zur Seite steht Stefan Lämmle. Ehrenmitglied Josef Koppold, der seit 31 Jahren als Kassenwart für die Finanzen des Vereins verantwortlich zeichnete, gab sein Amt ebenfalls in jüngere Hände. Gerhard Stegmayer, der bei der Wahl zwar nicht anwesend war, aber seine Bereitschaft das Amt zu übernehmen, schriftlich bekundet hatte, wurde einstimmig zum Kassenwart und Schriftführer gewählt. Georg Heinzlmeier, John Hammer und Lukas Schrittenlocher fungieren zukünftig als Beisitzer. Als Kassenprüfer wurden Josef Jung für den ausscheidenden Wolfgang Hensellek und Hans Hofberger bestellt. Markus Kaiser als Gerätewart und Michael Eidelsburger als Elektrowart kümmern sich um die Einsatzbereitschaft der Ausstattung der Wehr. Benjamin Schäffer übernimmt die Koordination bei Einsätzen mit der Vereinsfahne. Vor den Wahlen ging der noch amtierende Vorsitzende Josef Jung auf die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins ein. Grillfest und Weihnachtsfeier bildeten die Höhepunkte und werden wie die Teilnahme an der Dorfmeisterschaft des Stockschützenvereins beibehalten. Der scheidende Vorsitzende sprach allen seinen Dank aus, die ihm bei der Vereinsarbeit unterstützt haben.

Kommandant Georg Heinzlmeier berichtete, dass die Wehr zu 14 Einsätzen ausrücken musste. Die Bandbreite erstreckte sich von verletzten Enten und Bäumen auf der Fahrbahn über Fehlalarme bei hiesigen Firmen bis hin zu verkehrsabsichernden Maßnahmen. Nach den Worten von Heinzlmeier war die Beteiligung an den Übungen der Aktiven und der Jugendfeuerwehr ausreichend, könnte aber noch verbessert werden. Die Jugendlichen beteiligten sich am Wissenstest, der bei der Feuerwehr Kühbach abgehalten wurde. Außerdem wurden Softshelljacken und Hemden angeschafft. Für winterliche Einsätze ist für die gesamten Kühbacher Wehren die Anschaffung von geeigneter Ausrüstung angedacht. Kassenwart Josef Koppold legte die finanziellen Verhältnisse des Vereins dar. Dank Spenden ergebe sich ein überaus positiver Kassenstand.

Bürgermeister Hans Lotterschmid, Kreisbrandrat Christian Happach und Kreisbrandmeister Michael Bergmeier sprachen ihren Dank für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit aus, ohne die die Einsatzbereitschaft einer Wehr nicht aufrechterhalten werden kann. Der Bezirk Schwaben will heuer für alle Wehren einen gemeinsamen Tag der offenen Türen abhalten. Einzelheiten hierzu werden noch ausgearbeitet. Außerdem wurde auf die vereinfachte Möglichkeit, sich für Fortbildungen zu bewerben, hingewiesen. (tel-) "Seite 8

Themen Folgen