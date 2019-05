09:10 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen Wohnungsbrandes: Bewohnerin, 81, stirbt

In einem Wohnhaus an der Freisinger Straße in Aichach brach am Freitagvormittag ein Brand aus. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Person schwerst verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagmorgen an der Freisinger Straße in Aichach. Die 81-jährige Bewohnerin starb an den Folgen des Brandes.

Einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Polizei hat es am Freitagmorgen in Aichach gegeben. An der Freisinger Straße kam es laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Wohnungsbrand in Aichach: Ursache noch unklar

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge starken Rauch bemerkt, der aus der Erdgeschosswohnung drang, und den Notruf gewählt. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Aichach gegen 8 Uhr mit mehreren Fahrzeugen zu dem Haus aus, das in unmittelbarer Nähe des neuen Aichacher Feuerwehrhauses liegt.

Einsatzkräfte finden Bewohnerin auf der Couch

Als die Wohnung geöffnet war, fanden die Einsatzkräfte die 81-jährige Bewohnerin. Sie saß auf der Couch und hatte schwerste Brandverletzungen erlitten. Die Einsatzkräfte holten die Frau aus der Wohnung und brachten sie ins Aichacher Krankenhaus. Dort starb sie später - einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord zufolge an den Brandverletzungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Freisinger Straße war zwischenzeitlich für den Verkehr komplett gesperrt. Als der Brand gelöscht war, wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (nsi)

