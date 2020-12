vor 49 Min.

Feuerwerk: Verkaufsverbot sorgt bei Händlern für randvolle Lager

Auch wenn in der Aichacher Innenstadt an Silvester ein Böllerverbot herrscht, wurde in den Vorjahren darum herum kräftig geschossen.

Plus Zwei nebenberufliche Händler aus Schnellmannskreuth und Brunnen bleiben 2020 auf ihrem Feuerwerk sitzen. Sie sind mit einigen tausend Euro in Vorleistung gegangen.

Von Alice Lauria

Es wird vermutlich ein ungewöhnlich stilles Silvester in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 werden. Mitte Dezember hat die Bundesregierung den Verkauf von Silvesterfeuerwerk, sogenanntes F2-Feuerwerk, deutschlandweit untersagt. Trotz einiger Klageversuche gibt es dieses Jahr bei uns keine Böller und Raketen zu kaufen. Angeboten werden darf lediglich das F1 genannte Jugendfeuerwerk, wie Tischfeuerwerk und Knallerbsen. Was das für die Hersteller und Händler der explosiven Kracher bedeutet, wissen Martin Mayer aus dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth und Matthias Kroh aus Brunnen bei Schrobenhausen. Die beiden 41-jährigen Familienväter und Arbeitskollegen vertreiben seit 2015 aus einer Doppelgarage in Brunnen heraus jedes Jahr zahlreiche Feuerwerkskörper.

Ab 29. Dezember werden normalerweise die online vorbestellten Böller an Kundschaft aus der näheren und weiteren Umgebung verkauft. Darunter sind auch viele Kunden aus dem Wittelsbacher Land. Diese drei Tage vor Silvester machen in normalen Jahren ungefähr 90 Prozent des Jahresumsatzes aus. Die beiden Pyrotechniker haben durch die Corona-Pandemie bereits während des gesamten Jahres keinen Umsatz bei Eventfeuerwerk für Veranstaltungen einfahren können. Da Hochzeiten und andere Feiern ausfallen mussten, gab es auch keinen Bedarf an sogenanntem F4-Feuerwerk für Feierlichkeiten.

Lager mit Feuerwerk sind randvoll

Dann kam Mitte Dezember die Entscheidung, dass auch der Verkauf für Silvester nicht stattfinden kann. "Bis wenige Tage vor der Entscheidung hieß es noch von allen Seiten, dass Silvester ganz normal stattfinden wird", sagt Mayer. Die Geschäftspartner sahen sich plötzlich gezwungen, allen Kunden, die bereits bestellt hatten, abzusagen. Derweil sind die Lager der Firma Pyrofeuer von Mayer und Kroh randvoll, denn die Einkäufe und Vorbereitungen für Silvester beginnen bereits im Februar.

Martin Mayer und Matthias Kroh (nicht im Bild) verkaufen seit 2015 in Brunnen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Feuerwerkskörper aller Kategorien. Bild: Alice Lauria

Mayer berichtet: "Wir sind mit einigen tausend Euro in Vorleistung gegangen." Er fügt hinzu: "Für die großen Firmen ist das schlimmer, die leben davon." Zum Glück sind die beiden Kollegen durch das Verkaufsverbot nicht in ihrer Existenz bedroht, da der Verkauf für die Familienväter nebengewerblich läuft. Das Haushaltseinkommen ist durch ihre Arbeit als Angestellte gesichert.

Anfragen für Feuerwerk in 2021 gibt es einige

Für nächstes Jahr erhofft sich der Pyrotechniker, dass " Corona weg" ist und das "Geschäft wieder besser läuft". Anfragen für Eventfeuerwerk für Feiern gibt es schon einige, "aber die Leute warten noch ab, wie es weitergeht". Material für schöne Feuerwerke bei Feiern wäre genügend da, bemerkt Mayer.

Unterstützungen für die ausgefallenen Umsätze gab es von keiner Seite für die kleine Firma. Zum Glück beläuft sich zumindest der Lagerbestand der beiden Kollegen nicht auf Mengen, die gesondert gesichert und aufbewahrt werden müssen. Andernfalls wären nicht nur die entgangenen Einnahmen zu beklagen, sondern auch extrem hohe Lager- und Sicherheitskosten zu tragen. So ist es oft bei großen Feuerwerksherstellern, die ihre Produkte teilweise in alten Millitärbunkern lagern.

Verletzte durch Böller verhindern

Die Entscheidung der Regierung, den Verkauf von Böllern zu verbieten, wird neben der erhöhten Ansteckungsgefahr bei Menschenansammlungen mit einem anderen Hauptargument begründet. Es soll verhindert werden, dass Verletzte durch Feuerwerkskörper die ohnehin schon überlasteten Krankenhäuser weiter fordern. Nicht nur die Pyrotechniker aus Schnellmannskreuth und Brunnen hoffen jetzt, dass sich die Feuerwerk-Fans nicht als Ersatz Raketen und Böller aus dem Ausland beschafft haben. Diese können häufig eine deutlich höhere Sprengkraft haben und damit erheblich gefährlicher sein.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar zum Thema: Böllerverbot sei Dank: Freie Sicht auf den Sternenhimmel an Silvester

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen