Finanzielle Schieflage: Baar muss künftig Geld einsparen

Plus Das Landratsamt moniert die schlechte Haushaltslage Baars. Die Gemeinde Baar braucht dringend Ideen, wie sie Ausgaben senken und Einnahmen generieren kann.

Mit Ach und Krach hat die Gemeinde Baar die Genehmigung für ihren Haushalt 2021 erhalten. Das teilte die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, Sandy Lichtblau, dem Baarer Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend mit, zu der auch erstmals der neue Geschäftsstellenleiter der VG, Patrick Kamenka, gekommen war. Baars Bürgermeister Roman Pekis habe wegen der schlechten Haushaltslage im Landratsamt vorsprechen müssen, denn in Zukunft könne das Landratsamt die finanzielle Schieflage der Gemeinde nur schwerlich mittragen, hieß es.

In der Stellungnahme monierte das Landratsamt vor allem die negative Zuführung, die nicht nur kurzfristig den Verwaltungshaushalt ausgleiche, sondern die Vermögenssubstanz der Gemeinde nachhaltig schwäche. Erschwerend hinzu komme die Tatsache, dass in absehbarer Zeit die Rücklagen nicht aufgestockt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung, die in der Gemeinde im Jahr 2023 bei 1920 Euro liegen könnte, übersteige den Landesdurchschnitt enorm. Weiterhin betonte die Kämmerin diesen deutlichen Appell der Rechtsaufsicht: "Es ist weiterhin auf eine strikte Ausgabendisziplin und auf die Fortführung des bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu achten."

Die meisten Räte nahmen diese Information schweigend zur Kenntnis. Josef Reiter fasste jedoch abermals in Worte, was er bereits im Zuge der Haushaltsbesprechung formuliert hat: Die geplanten Projekte führten "immer weiter in den Abgrund". Sich bis zur nächsten Haushaltsdiskussion zurückzulehnen, halte er für gefährlich. Dennoch sagt auch Reiter: "Ich habe momentan keinen Plan." Er forderte dazu auf, sich nicht erst in sechs Wochen Gedanken um die finanzielle Lage zu machen, "sondern direkt morgen". Bürgermeister Pekis konterte schmunzelnd: "Ich habe gestern schon angefangen." Einen konkreten Plan zauberte auch er nicht aus dem Hut, doch er versprach: "Wenn ich einen konkreten Plan habe, komme ich auf Euch zu – wie bei der Mini-Kita."

Rätinnen fühlen sich im Baarer Gemeinderat nicht informiert

Dieser Querverweis auf Pekis Herzensprojekt, im Ort für eine Betreuung der unter Dreijährigen zu sorgen, rief Gemeinderätin Andrea Winter auf den Plan. Sie erklärte, sie sei in puncto Mini-Kita "nicht auf Stand". Bereitwillig lieferte Pekis ihr die Daten, die er ihr auch außerhalb der Sitzung mitgeteilt hätte, wie er erklärte. Aktuell werden drei Kinder in der Mini-Kita betreut, im Mai werden es fünf sein, im Juni sechs. Ab September ist die Mini-Kita mit zehn Kindern vollbelegt – "und wir haben eine Warteliste", ergänzte Pekis.

Auch Johanna Ruisinger bemängelte die Informationspolitik Pekis‘ – diesmal mit Blick auf den neuen Mitarbeiter im Bauhof: Weder der Gemeinderat noch die Bürger seien über den neuen Mitarbeiter informiert worden. Bereitwillig lieferte Pekis den Namen nach: Nico Wildmoser ergänzt nun das Baarer Bauhofteam. Zudem habe er sich bei allen Bürgern, die ihn direkt angesprochen haben, bereitwillig vorgestellt, versicherte Pekis.

Ausschreibung zum Klärschlamm läuft

Dieter Zach erkundigte sich im Zuge der Diskussion um die Finanzen nach dem Stand der Dinge in der Kläranlage. Pekis: Die Ergebnisse der Ausschreibung zur Entfernung des Klärschlamms sollen am 27. April vorliegen. Sobald der Auftrag vergeben und die Termine gesetzt sind, erfolgt die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten. Klar ist: Dieser Auftrag wird die knappe Kasse der Gemeinde belasten.

Eine geringer als gedacht ausfallende Rechnung erhofft sich Sandy Lichtblau durch die neue Globalberechnung, für die die Geschoss- und Grundstücksflächen im Ort dokumentiert werden müssen. Günstiger könnte es werden, weil nicht die Gemeinde Baar einen Einzelauftrag vergeben musste, sondern Teil eines Auftrags ist, den der Wasserzweckverband initiiert hat. Die Kämmerin rechnet zudem nicht damit, dass die Verrechnung noch in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam wird. Pekis vermeldete darüber hinaus, dass die Gemeinde eine Waldprämie in Höhe von 1688 Euro erhalten würde.

Ökostrom trotz Sparzwang

Diskussionen, Unmut und Gegenstimmen gab es bei der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in den Jahren 2023 bis 2025. Da diese für Baar und Pöttmes in einem Schritt passieren soll, um Kosten zu sparen, musste sich Baar der Entscheidung des Pöttmeser Rats anschließen. Dieser hatte sich für 100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagenquote entschieden. Das könnte für Baar Mehrkosten von bis zu 900 Euro bedeuten.

Gemeinderat Reiter ließ sich von Peter Fesenmeir genau die Einsparpotenziale erläutern, die die Bündelausschreibung mit sich bringt und befand: "Das reißt sich nimmer viel." Dieter Zach befand die Koppelung an die Entscheidung von Pöttmes als "ungute Abhandlung". Fesenmeir erklärte, dass bei der letzten Ausschreibung Baar zuerst entschieden und Pöttmes sich angeschlossen habe. Johanna Ruisinger erklärte, dass es schwierig sei, zu sparen und gleichzeitig mehr Geld für Ökostrom auszugeben. Reiter, Ruisinger und Zach stimmten gegen die Bündelausschreibung.

Notkommandant bei der Feuerwehr

Weitere Themen aus der Sitzung:

Bürgerprojekt zur Kleinen Paar Im Rahmen der nicht-öffentlichen Sitzung verkündete Baars Bürgermeister Roman Pekis seinen Ratskollegen die neueste Idee von Umweltreferent und Gemeinderat Matthias Schlicker . Nach der erfolgreichen Umgestaltung des Elendwegs soll nun ein interkommunales Projekt stattfinden: die Wiederbelebung der Kleinen Paar. Kiesbänke, Totholz, Steine und Wurzelteile sollen zur Renaturierung beitragen und einen Mehrwert in Form von klarerem Wasser und weniger Schlamm schaffen.

Notkommandant bestellt Da die Corona-Pandemie die Neuwahlen der Kommandanten bei der Freiwilligen Feuerwehr Baar unmöglich gemacht hat, bestellte der Rat Benjamin Götz , den amtierenden Kommandanten, zum Notkommandanten. Die Wahlen hätten im Frühjahr 2021 stattfinden sollen.

Erfolgreiche Müllsammelaktion Ein herzliches Dankeschön richtete Bürgermeister Roman Pekis an die Gemeinderäte Matthias Schlicker und Florian Beutlrock für die Organisation einer Müllsammelaktion in der Gemeinde, ebenso an die insgesamt 45 Personen, die corona-konform durch die Gemeinde gezogen sind, um den Ort von Müll zu befreien. Circa 25 Müllsäcke sowie Reifen , Rohre und anderen Müll fischte die Truppe aus dem Ort.

