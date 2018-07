vor 23 Min.

Finanzinvestor übernimmt Aichacher Mea AG

Das bekannteste Mea-Produkt, der Kellerlichtschacht, wird schon seit vielen Jahren nicht mehr in Aichach produziert. Jetzt wird der Bauzulieferer, einst größter Arbeitgeber in der Region, komplett an die Münchener Industrie-Holding Adcuram verkauft.

Von Christian Lichtenstern

Das seit 132 Jahren und in fünf Generationen familiengeführte Aichacher Unternehmen Meisinger wird komplett verkauft. Der Münchner Finanzinvestor Adcuram übernimmt alle Anteile der MeaAG, teilte das traditionsreiche Unternehmen gestern am späten Abend in einer dünnen Presseerklärung mit. Der Industrieholding Adcuram gehören derzeit vier Unternehmen, davon zwei aus der Baubranche. Der Bauzulieferer Mea war bis in die 90er Jahre größter Arbeitgeber der Region und beschäftigte zu dieser Zeit insgesamt noch 1400 Mitarbeiter, davon allein rund 1000 (inklusive Fachgroßhandel) in der Stadt Aichach. Heute sind es weltweit insgesamt 700 Mitarbeiter und rund 100 in der Kreisstadt – alle in Verwaltung und Marketing am Standort in der Sudetenstraße.

Anfang des Jahres kündigten Vorstandsvorsitzender Manfred Hübener und Vorstandsmitglied Monika Foydl (Miteigentümerin, Tochter von Hannes Meisinger) in einem Pressegespräch an, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren kräftig wachsen will. Hübener sprach von zweistelligen Umsatzsteigerungen im Jahr und einem umfangreichen Investitionsprogramm. Monika Foydl taxierte es mit einer „mittleren zweistelligen Millionensumme“. Dazu solle ein strategischer Partner ins Boot geholt werden, hieß es damals. Die Investitionen sollten durch zusätzliches Eigenkapital eines Investors, aber „aus eigener Kraft“ gestemmt werden, so die Unternehmensleitung. Von einer vollständigen Übernahme des Mittelständlers war nicht die Rede. In der Branche wurde allerdings in den vergangenen Wochen über einen Verkauf von Mea spekuliert. Die Münchner Holding wurde als Käufer genannt. Auf Anfrage unserer Zeitung dazu wollten weder Adcuram noch Mea Auskunft geben. Lediglich: Man befinde sich, wie im Januar angekündigt, in Gesprächen mit möglichen Investoren.

Interessenten sorgten für Befürchtungen bei den Mitarbeitern

Zumindest in Teilen der Belegschaft am Standort sickerte durch, dass Mea nicht nur einen strategischen Partner sucht, der sich an der Gesellschaft beteiligt, sondern komplett verkauft werden könnte. Die Interessenten dafür sorgten für Befürchtungen bei Mitarbeitern, dass ein Finanzinvestor das Unternehmen nach dem Kauf zerstückeln könnte. Besonders die sogenannten Private-Equity-Gesellschaften, finanziert durch Beteiligungsfonds, stehen im Ruf, dass sie angeschlagene Firmen aufkaufen, mit harter Hand sanieren und dann mit Gewinn weiterverkaufen. Die Mea AG gilt allerdings als sehr gesundes Unternehmen und befindet sich nicht in wirtschaftlicher Schieflage. Der Umsatz liegt bei 120 Millionen Euro im Jahr, und im aktuellen Bauboom sind die Produkte des Zulieferers gefragt. Der Keller-Lichtschacht von Mea gilt bis heute deutschlandweit sozusagen als Markenprodukt der Paarstadt – obwohl er schon lange nicht mehr aus einem Aichacher Werkstor kommt. Die Produktion ist seit vielen Jahren ins Ausland verlagert. Mit der Schließung der Verzinkerei in Ecknach wurden 2014 die letzten gewerblichen Arbeitsplätze in der Stadt abgebaut.

Die Mea-Gruppe fertigt heute an Standorten in Frankreich, Tschechien, Rumänien und China. Alle drei Unternehmensbereiche – Bausysteme (Lichtschächte), Water Management (Rinnensysteme) und Gitterroste – seien profitabel und gut in ihren jeweiligen Märkten positioniert, betonte der Vorstand im Januar. Manfred Hübener steht seit eineinhalb Jahren an der Spitze des operativen Geschäfts. Er folgte, zunächst als Interimsmanager geholt, ziemlich überraschend auf Patrice Pélissier, der das Unternehmen ab 1999 als Sprecher und Vorsitzender rund 18 Jahre lang leitete.

Wer ist Adcuram?

Adcuram betont, eine eigenkapitalstarke Industrieholding zu sein und eben keine Beteiligungsgesellschaft, die von Fondsanlegern getrieben wird. Für das Wachstum der Gruppe stünden insgesamt 300 Millionen Euro für Neuerwerbungen zur Verfügung, so der Investor auf seiner Internetseite. Gemeinsam habe die Gruppe im Jahr 2017 mit sechs Beteiligungen und über 2500 Mitarbeitern weltweit 600 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Derzeit sind es vier Unternehmen: Der Fenster- und Türenhersteller Bayerwald (Niederbayern), Woundwo (Sonnenschutzlösungen) aus Österreich und Vitrulan (Textilglas) aus Marktschorgast, sowie der Luxusküchenhersteller Poggenpohl (Herford in Westfalen).

Laut der Mitteilung des Aichacher Unternehmens von gestern Abend hat die Adcuram AG mit der Alleinaktionärin der Mea AG, der Aktoris GmbH, einen Vertrag zur Übernahme sämtlicher Mea-Anteile abgeschlossen. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarung stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Mea-Gruppe werde damit Teil einer Industrieholding, die die langfristige Entwicklung ihrer Beteiligungsunternehmen zum Ziel habe. Und weiter: „Das Unternehmen begrüßt Aducuram herzlich als neuen Eigentümer und freut sich auf eine konstruktive und wachstumsorientierte Zusammenarbeit.“

