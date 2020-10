vor 35 Min.

Firma aus Ecknach baut spektakulären Uni-Campus mit

Plus Ein Team von Züblin Timber aus Ecknach ist an einem Millionen-Projekt in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dort entsteht ein spektakulärer Universitäts-Campus.

Mit dem Start der Holzbauarbeiten hat die zentrale Bauphase für einen Holzhybrid-Erweiterungsbau auf dem Campus der privaten Universität Witten/Herdecke in Nordrhein-Westfalen begonnen. Derzeit montiert das Projekt-Team von Züblin Timber aus Ecknach ( Aichach) die ersten Holzelemente für das viergeschossige Gebäude, die parallel zum Bau am Stammwerk Aichach modellbasiert und millimetergenau vorgefertigt werden.

Züblin Timber aus Ecknach ist an 22-Millionen-Euro-Projekt beteiligt

Bis Anfang November wird die komplette Montage von 1200 Kubikmeter Holz rund 10.000 unterschiedlichen Teile verbaut – von der Skelettkonstruktion aus Brettschichtholz über die Fassadenschalung aus naturbelassener heimischer Lärche bis hin zu Leno-Brettsperrholz-Elementen für Decken und Wände. Das Gebäude soll unter anderem aufgrund des Holzbaus als eines der nachhaltigsten Hochschulgebäude Deutschlands Maßstäbe setzen.

Im Spätsommer 2021 übergibt Züblin Timber den multifunktionalen Erweiterungsbau mit 6800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, in dem neben Büros, Verwaltungs-, Seminar- und Veranstaltungsräumen auch die Bibliothek und ein Café Platz finden. Die Auftragssumme für das gesamte Bauprojekt umfasst 22 Millionen Euro. An der Universität sollen nach dem Ausbau 3200 Studenten in zwei Fakultäten (Gesundheit, sowie Wirtschaft und Gesellschaft) ausgebildet werden.

