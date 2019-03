23.03.2019

Fischer bieten erstmals zwei Kompaktkurse an

Kreisfischereiverein bildet Interessierte für Fischereischein aus. Trockenes Jahr, aber gute Karpfen-Fänge

Wenige Wochen vor Eröffnung der Angelsaison trafen sich die Mitglieder des Aichacher Kreisfischereivereins zu ihrer Generalversammlung im Gasthaus Gutmann in Ecknach. Der Erste Vorsitzende Karl-Josef Gerum begrüßte 40 Mitglieder und Ehrengäste. Es standen beispielsweise die Berichte des Vorsitzenden, des Kassenwarts und Schriftführers ebenso auf der Tagesordnung wie eine Erläuterung der laufenden Aufzuchtprogramme.

Die Zahl der Mitglieder blieb 2018 nahezu konstant, sodass der Verein 222 Mitglieder zählt. Für die einzelnen Gewässer berichtete der Vorstand über fischereilich relevante Vorfälle und geplante Maßnahmen. Unter anderem wies er darauf hin, dass nach der Neufassung der Wasserrahmenrichtlinie die Sicherung der Fischdurchgängigkeit verpflichtend sei. Das betrifft auch laufende Bauvorhaben an Ecknach und Paar.

Ein besonderes Anliegen der Aichacher Fischer ist die naturnahe und nachhaltige Auf- und Nachzucht von Fischen. Hier konnte nicht zuletzt durch das Engagement des Jugendleiters Peter Himmer eine Förderung und Bezuschussung des Brutboxenprogramms erwirkt werden. Hierbei wird durch Vereinsmitglieder Fischlaich an geeigneten Stellen in das Gewässer eingebracht. Die so erbrüteten Jungfische sind damit von Beginn an bestens an die Lebensbedingungen in ihrem Ökosystem angepasst.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren die Ausführungen zum Fischerkurs. Nachdem in den vergangenen Jahren ein deutlicher Trend zu oft von privaten Anbietern durchgeführten Kompaktkursen zu verzeichnen war, entschloss sich der Verein, das eigene Kurssystem anzupassen. Erstmals werden in diesem Jahr zwei Kompaktkurse im Frühjahr und Herbst angeboten, in denen Interessierte sich auf die Prüfung zum staatlichen Fischereischein vorbereiten können.

Einen knappen Überblick über den Vereinshaushalt gab der Kassenwart Herbert Effner. Finanziell sei der Verein gut aufgestellt, die Rücklagen konnten geringfügig erhöht werden. Anschließend wurden die Fangergebnisse für 2018 präsentiert. Trotz des äußerst schwierigen Angeljahres 2018 mit lang anhaltender Trockenheit und hohen Sommertemperaturen war der Verein durchaus zufrieden. Besonders die Ergebnisse an der Ecknach und insgesamt bei der Fischart Karpfen waren überdurchschnittlich. Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen für langjährige Mitglieder, die durch den Kreisobmann Herbert Lipp vorgenommen wurden. Dabei erhielten Konrad Limmer und Peter Neumair die Silberne Ehrennadel des Landesverbands für ihre 50-jährige Mitgliedschaft.

Am 15. Juni veranstaltet der Verein einen Fliegenfischerkurs und am 29. Juni sind alle Vereinsmitglieder zu einem gemütlichen Fischerfest am San-Depot eingeladen. Termine sowie weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage des Vereins. (AN)

