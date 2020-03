vor 37 Min.

Fit bleiben mit dem TSV Aichach - Übung speziell für Kinder

Trotz Coronakrise: Die neunte Übung der Serie "Fit bleiben mit dem TSV Aichach" ist eine Übung zusammen mit dem kleinen Turndrachen Fuzi.

Der TSV Aichach musste wie alle anderen Vereine seinen Sportbetrieb wegen der Corona-Krise einstellen. Nun erhalten die Mitglieder und alle, die sich gerne bewegen, über unsere Zeitung ein Trainingsprogramm. Hier die neunte Übung – speziell für Kinder: ein Ausflug zum Turnplaneten mit Nicole Vogt und Stefanie Collmenter. Die Übung klappt im Freien oder zu Hause.

Es ist ein wunderschöner Frühlingstag und auf einmal steht der kleine Turndrache Fuzi bei dir zu Hause. Er hüpft ganz aufgeregt hin und her (Kinder hüpfen hin und her), und winkt dir ganz fest zu (winken mit beiden Händen, Bewegung erfolgt aus den Schultern). Er hat ein Kuscheltier dabei, holt euch bitte auch ein kleines Kuscheltier, das darf nämlich mitturnen.

Mit Video: Der TSV Aichach zeigt täglich Fitnessübungen für zu Hause

Gemeinsam mit Fuzi fliegt ihr zum „Turnplaneten“ (Arme ausbreiten, Kuscheltier in eine Hand und durch das Zimmer fliegen). Angekommen auf dem Turnplaneten macht ihr erst einmal fünf Hampelmänner (Beine gesprungen öffnen, in die Grätsche springen und gleichzeitig über dem Kopf mit ausgestreckten Armen die Hände zusammen klatschen).

Danach krabbelt ihr wie ein kleiner Käfer – ohne, dass die Knie den Boden berühren, durch das Zimmer. Euer Kuscheltier darf immer mitmachen. Nun macht ihr euch ganz groß, geht auf Zehenspitzen durch das Zimmer und stellt euch vor, ihr wollt süße Kirschen vom Baum pflücken.

Stefanie Collmenter (rechts) vermisst ihre Kinder aus dem Kinderturnen montags. Von Nicole Vogt und ihr stammt die Geschichte für Kinder vom Turnausflug mit dem Turndrachen Fuzi (links). Bild: Nicole Vogt

Nun müssen wir ganz leise sein und durch das Zimmer schleichen. Wir gehen Fuß an Fuß durch das Zimmer, dabei berühren sich die Ferse des vorderen Fußes und die Fußspitze des hinteren Fußes. Das versuchen wir auch rückwärts. Nun dürfen wir laut sein und hüpfen mit unserem Kuscheltier fünf Mal so hoch, wie wir können, und hocken unsere Beine in der Luft fest an.

Lege nun dein Kuscheltier vor dich auf den Boden und hüpfe sechs Mal vor und zurück über das Kuscheltier. Nun sind wir an einer Höhle angekommen (Decke über Couch und Couchtisch gespannt). Um hindurchzukommen, strecken wir die Arme über den Kopf, spannen alles fest an und rollen uns wie ein Baumstamm auf dem Boden liegend durch die Höhle.

Nach der Übung des TSV Aichach erstmal Strecken

Nun haben wir einiges vom Turnplaneten gesehen und sind auch schon ein bisschen erschöpft. Darum setzen wir uns mit lang ausgestreckten Beinen auf den Boden und versuchen, das Kuscheltier – ohne die Beine zu beugen – neben unsere Fußspitzen zu legen.

Danach stellen wir uns wie eine Katze hin und biegen und strecken uns in alle Richtungen. Fuzi freut sich, dass ihr mitgemacht habt. Wenn es euch langweilig ist, könnt ihr immer wieder einen Ausflug zum Turnplaneten machen.

Zu finden sind die Videos bei uns und beim TSV Aichach (www.tsv-aichach.de).

Trainingsprogramm des TSV Aichach - neunte Übung: Kinderturnen. Video: Katrin Vogt/Kilian Zagel

Um intensiver zu trainieren und einen größeren Trainingseffekt zu erhalten, können sich Teilnehmer aus dem bisher veröffentlichten Übungskatalog und aus den Übungen, die noch kommen, ein kombiniertes Work-out erstellen und mehrere Übungen nacheinander trainieren. So könnte es aussehen:

