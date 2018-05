vor 21 Min.

Flammen an der Affinger Grundschule

Unbekannte haben bereits in der Nacht zum 6. Mai einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Nachbarn haben richtig reagiert.

Affing Das hätte richtig böse ausgehen können: Unbekannte haben in der Nacht zum 6. Mai in Affing an der Grundschule einen Papiercontainer in Brand gesteckt. Nachbarn entdeckten das Feuer. Wie die Polizei Aichach auf Anfrage mitteilte, löschte ein Nachbar die Flammen mit dem Gartenschlauch, die Feuerwehr Affing löschte nach. Bürgermeister Markus Winklhofer ärgerte sich im Gemeinderat an über den Vandalismus. „Das hat mit jugendlichem Leichtsinn nichts mehr zu tun“, erklärte er. Die Täter zerrten den Kunststoffcontainer in den Durchgang zur Mittagsbetreuung. Das Feuer hätte großen Schaden anrichten können, so Winklhofer, der 500 Euro Belohnung für Hinweise aussetzt. Zeugen können sich an Gemeinde, 08207/9600-0, oder Polizei, 08251/8989-0, wenden. (jca)