Flucht nach Kleinunfall: 18-Jähriger war Jahr ohne Führerschein

Ein heute 19-Jähriger musste sich nach einem Autounfall vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach verantworten.

Plus Ein 18-jähriger Autofahrer prallte Anfang 2019 gegen ein Hoftor, dann flüchtete er. Deshalb stand er nun in Aichach vor Gericht. Eines war ihm besonders wichtig.

Von Gerlinde Drexler

Anfang Januar 2019 ist ein damals 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Hoftor geprallt. Dann flüchtete er. Einfach abzuhauen, sei eine blöde Idee gewesen, sagte er jetzt bei der Verhandlung vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach. Er war wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angeklagt.

Versicherung bezahlt Schaden, fordert Geld aber vom Angeklagten zurück

Vor Gericht gab der heute 19-Jährige alles zu. Es sei glatt gewesen und er sei mit seinem Auto einfach ins Rutschen gekommen, sagte er aus. Seit knapp zwölf Monaten ist sein Führerschein schon eingezogen. Den Schaden am Hoftor in Höhe von rund 8700 Euro hat die Versicherung inzwischen bezahlt. Den Angeklagten hat sie jedoch in Regress genommen und fordert das Geld von ihm zurück.

Nicole Jehl von der Jugendgerichtshilfe erlebte den 19-Jährigen im Gespräch als „sehr offen, freundlich und gesprächsbereit“. Sie hatte den Eindruck, dass er seinen Fehler eingesehen hat. „Das kam sehr glaubwürdig rüber.“ Das Abhauen hielt sie für eine jugendtypische Tat. Mit Blick auf den langen Zeitraum, in dem der Führerschein des Angeklagten bereits eingezogen ist, sprach sie sich für keine weitere Strafe aus.

Arbeitgeber setzt bei Aichacher Jugendgericht für Angeklagten ein

Sein Arbeitgeber hatte in einem Schreiben an das Jugendgericht betont, wie wichtig es gerade in der aktuellen Corona-Situation sei, dass die Mitarbeiter flexibel eingesetzt werden können und wie notwendig dafür die Fahrerlaubnis für den 19-Jährigen sei. Der Arbeitgeber bat das Gericht darum, dem Angeklagten und dem Betrieb „ein Stück entgegenzukommen“.

Der hohe Schaden von knapp 9000 Euro war der einzige Punkt, der aus Sicht von Staatsanwältin Birgit Milzarek-Sachau gegen den 19-Jährigen sprach. Sie plädierte für ein Fahrverbot von sechs Monaten, das sich durch die Sicherstellung des Führerscheins jedoch bereits erledigt hat. Dem stimmte Verteidiger Werner Ruisinger zu.

19-Jähriger aus Kreis Aichach-Friedberg bekommt Fahrerlaubnis in diesen Tagen zurück

Auch Jugendrichterin Eva-Maria Grosse schloss sich dem an. Ihr hatte besonders gut gefallen, dass der Angeklagte sich verantwortlich gefühlt hatte. Er hatte ausgesagt: „Ich wollte keinen Streit. Es war mir wichtig, dass er sein Hoftor bezahlt bekommt.“ Das sechsmonatige Fahrverbot hat der 19-Jährige durch den Führerscheinentzug bereits verbüßt. Seine Fahrerlaubnis wird er in diesen Tagen zurückerhalten. Bis dahin muss er sich mit dem Fahren noch gedulden.

