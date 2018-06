20:57 Uhr

Flüchtling gibt in Mering gefundenen Bahngutschein ab

Ehrlicher Finder entdeckt verlorenen Gutschein im Wert einer dreistelligen Summe. Wer ihn verloren hat, kann sich bei der Polizei melden.

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr fand ein 22-jähriger Flüchtling am Meringer Bahnhof einen Gutschein der Deutschen Bahn im Wert einer dreistelligen Summe. Wie die Bahn mitteilte, ist der Gutschein noch gültig. Der Inhaber kann sich unter Angabe der Gutscheinsumme bei der Polizei Friedberg melden. (AN)

Themen Folgen