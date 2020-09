vor 53 Min.

Flüchtlinge aus Moria: Landkreis Aichach-Friedberg ist nicht zuständig

Plus Die Grünen wollen erreichen, dass der Landkreis Aichach-Friedberg Flüchtlinge aus Moria aufnimmt. So einfach ist das aber nicht.

Von Johann Eibl

Mit einem Dringlichkeitsantrag wollte die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erreichen, dass sich der Landkreis dazu bereit erklärt, 25 Flüchtlingen aus dem „abgebrannten Elendslager Moria auf Lesbos“ aufzunehmen. Das Vorhaben scheiterte am Montag im Kreisausschuss nicht so sehr aus inhaltlichen Gründen, sondern aus formaler Sicht. „Ich weiß, dass wir das nicht entscheiden können, das Innenministerium muss das verfügen.“ Mit diesem Satz umriss Marion Brülls, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, die problematische Lage.

Flüchtlinge aus Moria nach Aichach-Friedberg? Kreis müsste Kosten tragen

Peter Tomaschko, CSU–Landtagsabgeordneter, nannte es befremdlich, dass man von so einem Antrag zuerst aus der Presse erfahre. Es gebe in dieser Angelegenheit Bemühungen auf allen Ebenen. Tomaschko: „Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten Tage eine Lösung haben.“ Außerdem sprach er von einem Schaufensterantrag. Landrat Klaus Metzger wies darauf hin, würde man nun Asylbewerber aus dieser Region aufnehmen, dann müsste der Kreis alle Kosten tragen für die Dauer des Aufenthalts.

Josef Settele ( AfD) betonte, der Antrag stehe nicht auf der Tagesordnung. Als es darum ging, ihn nachträglich aufzunehmen, votierte nur er dagegen. Ebenso bei der Abstimmung darüber, ob der Landkreis erklären sollte, er wolle sich im Sinne der Flüchtlinge einsetzen. Settele versicherte, man könne nicht die ganze Welt aufnehmen. Den Abgeordneten, die den Antrag formuliert hatten, bleibe es unbenommen, selber Flüchtlinge auf ihre Kosten bei sich zu Hause aufzunehmen: „Die Grünen können Geld da nunterschicken.“ Nach Ansicht von Josef Settele handle es sich hauptsächlich um Wirtschaftsflüchtlinge.

Flüchtlinge: Wird Aichach zum "sicheren Hafen"?

Um die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln geht es auch in einem Antrag an den Aichacher Stadtrat: Die Stadt soll sich dem Städtebündnis „Sichere Häfen – Seebrücke“ anschließen, um gemeinsam vom Land Bayern ein Aufnahmeprogramm für unbegleitete Minderjährige sowie Minderjährige und ihre Familien, die in Griechenland festsitzen, einzufordern.

Dazu soll sich die Stadt Aichach bereit erklären, Schutzbedürftige an den EU-Außengrenzen, insbesondere Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern, über die reguläre Aufnahmequote hinaus aufzunehmen. Das beantragen die Stadtratsfraktion der Grünen, die Fraktionsgemeinschaft aus CWG, FDP und BZA, der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Dußmann, zugleich CSU-Ortsvorsitzender und Zweiter Bürgermeister, sowie der evangelische Pfarrer Winfried Stahl und Kirchenvorsteher Peter Bangerter.

In dem Bündnis „Seebrücke – sichere Häfen“ haben sich bereits 172 deutsche Städte zusammengeschlossen, darunter Erlangen, Fürth, Regensburg, Aschaffenburg, Würzburg, Straubing, Coburg und Nürnberg.

Aufnahme von Flüchtlingen: Wie verhält sich Aichach?

Begründet wird der Antrag mit den Berichten über die unmenschlichen Zustände und die Überfüllung der Flüchtlingslager. Das könne niemanden unberührt lassen. Bürgermeister Habermann habe in den vergangenen Jahren eine vorbildliche Asylarbeit geleistet. Die Bereitschaft, eine gewisse Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge aufzunehmen, sei ein Zeichen der Solidarität, Christlichkeit und Mitmenschlichkeit, so die Unterzeichner. Zudem würden in Zukunft viele Nachwuchskräfte für Pflegeberufe, Fachkräfte in Industrie und Handwerk, bei Dienstleistungsberufen wie im Hotel- und Gastronomiebereich gebraucht. (mit bac)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen