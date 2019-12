17:00 Uhr

Flughafen Augsburg: Warum es kaum noch Hubschrauber gibt

Das Babcock-Gebäude am Augsburger Flughafen ist verkauft worden. Die Ostler-Firmengruppe plant für die Zukunft Wartungen von Hubschraubern, möglicherweise auch wieder Schulungsflüge.

Die Hubschrauber-Flugbewegungen sind am Flughafen in Augsburg/Mühlhausen drastisch zurückgegangen. Woran das liegt.

Von Carmen Jung

Bei den Initiativen gegen Fluglärm schrillten schon die Alarmglocken. Sie zeigten sich beunruhigt von Gerüchten über eine Ausweitung der Hubschrauber-Aktivitäten, nachdem das Helikopter-Unternehmen Babcock vergangenes Jahr vom Augsburger Flughafen abgewandert war. In diesem Jahr zumindest war es vor Ort ausnehmend ruhig. Das belegen aktuelle Zahlen. Und: Von einer Ausweitung der Aktivitäten nach dem Verkauf des Babcock-Gebäudes ist derzeit nicht die Rede.

81 Prozent weniger Hubschrauber am Flughafen

Affings Bürgermeister Markus Winklhofer gab in der Bürgerversammlung am Donnerstagabend Informationen der Fluglärmkommission weiter. Demnach ist in diesem Jahr die Zahl der Hubschrauber-Flugbewegungen um 81 Prozent zurückgegangen. Das ist auf die Abwanderung von Babcock zurückzuführen. 2018 waren es 9360 Hubschrauber-Flugbewegungen gewesen. Insgesamt beliefen sich die Flugbewegungen damals auf knapp 54000.

Affings Bürgermeister rechnet mit einer leichten Zunahme

Winklhofer geht davon aus, dass die niedrige Zahl in diesem Jahr kein Dauerzustand ist. „Das dürfte sich leicht ändern“, sagte er mit Hinweis auf den neuen Besitzer, die Ostler-Firmengruppe aus München. Das Gebäude, das speziell für den Hubschrauberbetrieb konzipiert ist, werde künftig für Wartungsarbeiten der Firmengruppe genutzt, sagte Winklhofer. Er sprach davon, dass die Firma einer Mitteilung gegenüber der Gemeinde zufolge Hubschrauberschulungen nur für den Eigenbedarf plane. Allerdings nur mit zwei Maschinen, während bei Babcock fünf Maschinen im Schulungsbetrieb waren. Derzeit ist allerdings nach Auskunft der Firma noch kein Schulbetrieb geplant. So jedenfalls äußerte sich Hans Ostler gegenüber unserer Redaktion.

