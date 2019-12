vor 38 Min.

Förderschule: Federlins Modellregion wird abgelehnt

Plus Die Grünen-Kreisrätin lässt bei Vinzenz-Pallotti-Neubau nicht locker und blitzt mit einem Antrag ab

Seit fast zwei Jahren und in rund zehn Anläufen versucht Kreisrätin Magdalena Federlin (Grüne) den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg zu verhindern (wir berichteten mehrmals). Sie stellt das Schulprojekt prinzipiell in Frage, weil es aus ihrer Sicht Inklusion, also den Unterricht von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in Regelschulen, verhindere und damit nicht nur gegen einschlägige Gesetze, sondern auch generell gegen die „Menschenrechte“ verstoße.

Ferderlin schlägt eine Alternative zum Neubau vor Jetzt stellte sie im Rahmen der Haushaltsberatungen wieder einen Antrag. Als Alternative zum Neubau solle geprüft werden, ob der Landkreis Aichach-Friedberg zur Modellregion für Inklusion werden könne. Bislang stand Federlin bei ihren Vorstößen allein auf weiter Flur und wurde auch von ihren Fraktionskollegen nicht unterstützt. Dieser Antrag ist dagegen laut Sitzungsunterlagen von der Fraktion der Grünen eingereicht worden. In der Abstimmung des Bildungs- und Schulausschusses des Kreistags fand Federlin keine Unterstützung aus den anderen Fraktionen. Vor allem, weil sie diese Modellregion als Ersatz für die Förderschule sieht und nicht als Ergänzung. Für Federlin müssen alle Kinder in die Regelschulen integriert werden, statt in das für sie veraltete, überholte und unmenschliche „Sonderschul-Konzept“ gezwungen zu werden. Die Aichacherin verweist auch immer wieder auf die enormen Kosten für die neue Schule und die Millionen, die der Kreis direkt für die Inklusion in den Grund- und Mittelschulen investieren könne. Die Gegenargumentation: Zum einen kann der Landkreis nicht das Schulsystem verändern. Die Regierung habe das Bauprogramm genehmigt und der Landkreis könne Bauzuschüsse nicht einfach anders verwenden. Ganz abgesehen davon, dass Grund- und Mittelschulen von den Kommunen und nicht vom Kreis getragen werden. Der Landrat gilt als Experte in Sachen Inklusion Landrat Klaus Metzger ist anerkannter Inklusionsexperte. Er war bis 2014 Schulrat, hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ein Buch dazu geschrieben. Er unterstütze den Inklusionsgedanken mit ganzem Herzen. Es gebe aber viele sehr gute Gründe für die neue Vinzenz-Palotti-Schule, sagte Metzger. Er nannte ein Beispiel, warum auch in Zukunft solche Schulen gebraucht würden: Was passiere eigentlich, wenn der alternativlose inklusive Unterricht für ein Kind einfach nicht funktioniere? Wohin werde dieser Schüler dann geschickt, wenn es keine Förderschule mehr geben würde, fragte der Landrat. (cli)

Lesen Sie dazu auch: Menschenrechtskampf im Blauen Palais

