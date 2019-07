vor 5 Min.

Forderung nach Verzicht auf Pestizide

Der Bund Naturschutz will erreichen, dass im Bereich der Marktgemeinde Pöttmes keine Pestizide mehr eingesetzt werden.

Bund Naturschutz zeigt Film und stellt in Pöttmes einen Antrag

Auf großes Interesse stieß in Pöttmes der Film „Das Wunder von Mals“, den der Bund Naturschutz (BN) mit dem Pöttmeser Kulturreferat im Kultursaal in Pöttmes präsentierte. In der anschließenden Diskussion hieß es einer Mitteilung zufolge, es seien immer mehr Menschen bereit, einen Beitrag für eine naturschonende Landwirtschaft zu leisten, und es müssten noch mehr werden.

Der Film schildert den Einsatz eines Südtiroler Dorfes für ein Pestizidverbot. Die Menschen kämpfen gegen die Südtiroler Apfellobby. Es gelingt aber, ein Spritzmittelverbot mit Bestandschutz für die konventionellen Apfelplantagen auf dem Gemeindegebiet Mals umzusetzen.

Im Anschluss konnten die Besucher mit der BN-Ortsvorsitzenden Elisabeth Birkmeir und Bio-Landwirt Stephan Kreppold aus Wilpersberg (Aichach) über den Einsatz von Ackergiften hierzulande diskutieren. Dabei teilten zahlreiche Anwesende laut Mitteilung die Einschätzung, dass eine dauerhaft intakte Kulturlandschaft mit einer Landwirtschaft, die neben der Produktion von Lebensmitteln auch das Lebendige bewahre, schützenswert sei. Dabei kam die Forderung auf, dass sich die Gemeinde und der ganze Landkreis zu einer pestizidfreien Modellregion entwickeln solle.

Das Argument, Geringverdiener könnten sich nur sehr schwer Bionahrungsmittel leisten, ließ Birkmeir nicht gelten. Wer keine fertig verpackten Lebensmittel, sondern mehr Grundnahrungsmittel kaufe, sie selbst verarbeite und seinen Fleischkonsum reduziere, könne sich sehr wohl hochwertige Biolebensmittel aus der Region leisten. Kreppold forderte, dass noch mehr Biolebensmittel in den Schulen angeboten werden müssten, zumal der Landkreis erst zur Bio-Modellregion erklärt worden sei.

Im Marktgemeinderat stand in dieser Woche der Antrag des BN auf der Tagesordnung, wonach Pöttmes pestizidfreie Gemeinde werden solle. Es wurde noch kurz darüber diskutiert. Da die Sitzung zu diesem Zeitpunkt aber bereits über drei Stunden im Gange war, brachen die Gemeinderäte ab, als sich eine kontroverse Diskussion anbahnte, und vertagten sich nach einem mehrheitlichen Votum. (AN, nsi)

Themen Folgen