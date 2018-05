17:00 Uhr

Foto Weiß bezieht kleineres Studio in Aichach

Inhaber Holger Weiß und Fotografin Janine Greifenegger haben ihr neues Fotostudio „Fotografie Holger Weiss“ in Aichach, Am Büchel bezogen und sich somit mit dem Umzug vom Plattenberg verkleinert.

Der Fotograf ist ab sofort mit einer kleineren Mannschaft Am Büchel zu finden. Die Gründe dafür.

Vom Plattenberg in die Stadtmitte zog Fotografie Holger Weiß Mitte April um. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern Am Büchel 1 werden vor allem Pass- und Bewerbungsfotos sowie kleinere Fotoserien geschossen. Das Fotostudio am Plattenberg, das nun ein Mietstudio ist, nutzt der Inhaber Holger Weiß weiterhin zum Beispiel für große Fotoserien.

Es waren vor allem wirtschaftliche Überlegungen, die Weiß zu diesem Schritt veranlassten. „Wir sind ja eher für Expansion bekannt“, so Weiß. An Ideen hätte es ihm auch nicht gemangelt. Zum einen zogen jedoch die Banken nicht mit und der Fotograf hätte das Risiko selber tragen müssen. Zum anderen wurde es immer schwieriger, Fotografen zu finden. Statt eines festen Arbeitsvertrages würden immer mehr die Selbstständigkeit vorziehen, ist die Erfahrung von Weiß.

Auch stellte sich heraus, dass Firmen, von denen ein Großteil der Aufträge kommt, ihre großen Maschinen lieber direkt vor Ort fotografieren lassen. Deshalb gab Weiß sein ursprüngliches Vorhaben auf, alle Fotos an einem Standort am Plattenberg zu schießen.

Mit nur noch fünf Mitarbeitern – am Plattenberg waren es sechs Fotografen mehr – zog er in die beiden Räume Am Büchel, in denen vorher ein Architekturbüro und das „Kasterl“ von Kathrin Bettermann waren.

Ein Teil der Fotoausrüstung zog mit um, der andere blieb im Fotostudio am Plattenberg, das nun für Film- und Fotoaufnahmen oder Veranstaltungen von Maria Schmaus, der Inhaberin des Gebäudes, gemietet werden kann.

Mit ihr hat Holger Weiß vereinbart, dass er das rund 700 Quadratmeter große Studio (einschließlich der Lagerräume) weiterhin zum Beispiel für Hochzeitsfotos oder große Fotoserien nutzen kann. (drx)

Themen Folgen